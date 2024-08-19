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У тернопольской Нивы появился новый инвестор, которого ранее связывали с ФК Львов

Первая лига
Обновлено

Журналист говорит о том, что спонсором тернопольского клуба стал бизнесмен Роман Михайлив

У тернопольской Нивы появился новый инвестор, которого ранее связывали с ФК Львов

Фото: ФК Нива Тернопіль

Новина українською

У перволиговской тернопольской "Нивы" появился новый спонсор.

Как сообщает журналист Владимир Зверов, им стал бизнесмен Роман Михайлив.

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"Клуб еще в начале года начали связывать с известным бизнесменом Романом Михайливым, державшим "Львов". Связывали с тем, что он и будет финансировать клуб, хотя официальных данных нет. Команда играет в Первой лиге, тренируется на базе.

В планах есть построение корпуса базы, создать полноценную базу. Есть желание привести в порядок инфраструктуру, а затем ставить задачу выхода в УПЛ", – сказал Зверов.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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