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У тернопольской Нивы появился новый инвестор, которого ранее связывали с ФК Львов
Журналист говорит о том, что спонсором тернопольского клуба стал бизнесмен Роман Михайлив
Фото: ФК Нива Тернопіль
У перволиговской тернопольской "Нивы" появился новый спонсор.
Как сообщает журналист Владимир Зверов, им стал бизнесмен Роман Михайлив.
"Клуб еще в начале года начали связывать с известным бизнесменом Романом Михайливым, державшим "Львов". Связывали с тем, что он и будет финансировать клуб, хотя официальных данных нет. Команда играет в Первой лиге, тренируется на базе.
В планах есть построение корпуса базы, создать полноценную базу. Есть желание привести в порядок инфраструктуру, а затем ставить задачу выхода в УПЛ", – сказал Зверов.
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