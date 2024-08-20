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Снурницын перейдет в клуб Первой лиги
Днем ранее он покинул "Кривбасс"
Фото: ФК Кривбас
Украинский защитник Игорь Снурницын определился с новой командой после ухода из "Кривбасса".
Как сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале, 24-летний Снурницын заключит контракт с "Металлистом 1925". Переговоры на финишной прямой.
Буквально вчера "Кривбасс" прекратил сотрудничество с футболистом. За 1,5 месяца он даже не успел дебютировать в составе криворожского клуба на официальном уровне.
До "Кривбасса" 24-летний Снурницын выступал за "Зарю". В 2019 году он стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.
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