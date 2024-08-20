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Снурницын перейдет в клуб Первой лиги

Первая лига

Днем ранее он покинул "Кривбасс"

Снурницын перейдет в клуб Первой лиги

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Украинский защитник Игорь Снурницын определился с новой командой после ухода из "Кривбасса".

Как сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале, 24-летний Снурницын заключит контракт с "Металлистом 1925". Переговоры на финишной прямой.

Буквально вчера "Кривбасс" прекратил сотрудничество с футболистом. За 1,5 месяца он даже не успел дебютировать в составе криворожского клуба на официальном уровне.

До "Кривбасса" 24-летний Снурницын выступал за "Зарю". В 2019 году он стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.

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Металлист 1925 (Харьков) Игорь Снурницын
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
20.08.2024 в 13:45
Это точно не Олег Блохин?? А то уменя сердце йокнуло! Нам беляши в команде не нужны!
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
20.08.2024 в 13:45
Это точно не Олег Блохин?? А то уменя сердце йокнуло! Нам беляши в команде не нужны!
Ответить
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
20.08.2024 в 13:43
За інформацією ТаТоТаке, окрім Владислава Калітвінцева та Ігоря Снурніцина лави Металіста 1925 офіційно поповнив Іван Литвиненко.За нашими даними, вже сьогодні в Києві з'явиться і новий головний тренер клубу Патрік ван Леувен. Нагадуємо, що до його штабу увійдуть тренер Олександр Чижов, аналітик Дмитро Кабачок, фахівець з ОФП Валерій Блохін, а також три наставники із системи Металіста 1925 - Максим Цвіренко (асистент), Сергій Вольваков (воротарі), Андрій Шабалін (ОФП).
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