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Металлист расторг контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона

Первая лига

Евгений Рязанцев покинул харьковский клуб

Металлист расторг контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона

Фото: ФК Металіст

Новина українською

"Металлист" прекратил сотрудничество с нападающим Евгением Рязанцевым, сообщает клубная пресс-служба.

Рязанцев присоединился к харьковчанам в августе 2020 года, став игроком ФК "Металл". Именно с этого клуба для него начался путь во взрослом футболе.

После короткого отъезда в Испанию, Евгений вернулся в Украину и летом 2022 года начал с "Металлистом" подготовку к возобновлению отечественного чемпионата в УПЛ.

С тех пор нападающий сыграл за "желто-синих" два полных сезона, приняв участие в 15 матчах Премьер-лиги и в 26 матчах Первой лиги. В общем Евгений отметился за "Металлист" 10-ю голами и отдал 2 результативные передачи.

В сезоне 2023/24 22-летний нападающий стал лучшим бомбардиром "желто-синих", а его гол в ворота "Буковины" болельщики признали лучшим в чемпионате.

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Металлист (Харьков) Евгений Рязанцев
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Источник:
ФК Металіст
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
20.08.2024 в 15:05
Иди в ЧО нужны нападающие а то набрали одних защитников
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
20.08.2024 в 15:05
Иди в ЧО нужны нападающие а то набрали одних защитников
Ответить
0
0

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