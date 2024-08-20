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Металлист расторг контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона
Евгений Рязанцев покинул харьковский клуб
Фото: ФК Металіст
"Металлист" прекратил сотрудничество с нападающим Евгением Рязанцевым, сообщает клубная пресс-служба.
Рязанцев присоединился к харьковчанам в августе 2020 года, став игроком ФК "Металл". Именно с этого клуба для него начался путь во взрослом футболе.
После короткого отъезда в Испанию, Евгений вернулся в Украину и летом 2022 года начал с "Металлистом" подготовку к возобновлению отечественного чемпионата в УПЛ.
С тех пор нападающий сыграл за "желто-синих" два полных сезона, приняв участие в 15 матчах Премьер-лиги и в 26 матчах Первой лиги. В общем Евгений отметился за "Металлист" 10-ю голами и отдал 2 результативные передачи.
В сезоне 2023/24 22-летний нападающий стал лучшим бомбардиром "желто-синих", а его гол в ворота "Буковины" болельщики признали лучшим в чемпионате.
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