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Металлист 1925 усилился украинцем из грузинского чемпионата

Первая лига

Воспитанник "Днепра-1" продолжит карьеру в харьковском клубе

Металлист 1925 усилился украинцем из грузинского чемпионата

Фото: DinamoBatumi1923

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"Металлист 1925" подписал контракт с украинским полузащитником Иваном Литвиненко, сообщает ТаТоТаке.

Переход игрока в харьковский клуб также подтверждает портал Transfermarkt. Согласно данным ресурса, соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Последним клубом 23-летнего Литвиненко была грузинская "Дила", за которую он выступал с февраля 2024 года. На его счету 1 гол в 20 матчах.

Он может сыграть как на позиции опорного полузащитника, так и в центре обороны. Также напомним, что футболист является воспитанником "Днепра-1".

Ранее сообщалось, что "Металлист 1925" подпишет Игоря Снурницина и Владислава Калитвинцева.

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Металлист 1925 (Харьков) Иван Литвиненко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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