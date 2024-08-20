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Металлист 1925 усилился украинцем из грузинского чемпионата
Воспитанник "Днепра-1" продолжит карьеру в харьковском клубе
Фото: DinamoBatumi1923
"Металлист 1925" подписал контракт с украинским полузащитником Иваном Литвиненко, сообщает ТаТоТаке.
Переход игрока в харьковский клуб также подтверждает портал Transfermarkt. Согласно данным ресурса, соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.
Последним клубом 23-летнего Литвиненко была грузинская "Дила", за которую он выступал с февраля 2024 года. На его счету 1 гол в 20 матчах.
Он может сыграть как на позиции опорного полузащитника, так и в центре обороны. Также напомним, что футболист является воспитанником "Днепра-1".
Ранее сообщалось, что "Металлист 1925" подпишет Игоря Снурницина и Владислава Калитвинцева.
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