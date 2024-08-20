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Официально: Патрик ван Леувен - главный тренер Металлиста 1925

Первая лига
Официально: Патрик ван Леувен - главный тренер Металлиста 1925

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

"Металлист 1925" объявил о назначении Патрика ван Леувена главным тренером команды.

Новость дополняется...

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Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен
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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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