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Официально: Патрик ван Леувен - главный тренер Металлиста 1925
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" объявил о назначении Патрика ван Леувена главным тренером команды.
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Источник:ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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