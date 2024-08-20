Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Металлиста 1925: Перед ван Леувеном стоит задача - возвращение в УПЛ
Харьковский клуб получил нового главного тренера
Фото: Аліна Єрофеєва
Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов прокомментировал назначение Патрика ван Леувена на должность главного тренера клуба.
"Перед Патриком ван Леувеном стоит четкая задача - возвращение в УПЛ. У него очень большой опыт работы в Украине и Европе.
Есть собственный стиль и система, которую, я уверен, он сможет воплотить в нашем клубе. Мы все ждем от мистера ван Леувена побед", - приводит слова Носова официальный сайт харьковчан.
Отметим, что в двух турах Первой лиги группы Б "Металлист 1925" набрал 1 зачетный балл. В Кубке Украины харьковчане прошли "Полтаву" в дополнительное время и в третьем предварительном этапе сыграют с "Вересом". Игра состоится 22 августа.
Популярное сейчас
- Вингер Динамо получит дебютный вызов в сборную Украины - СМИ
- Калитвинцев будет играть в Первой лиге, УАФ проверит матч Металлиста 1925. Главные новости за 19 августа
- Стало известно, кто в АПЛ предложил за Цыганкова 30 млн евро
- Металлист расторг контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона
- Не играл с 2020 года. Бывший защитник Динамо нашел новый клуб
- У Герреро возник конфликт с главным тренером Зари