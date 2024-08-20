Президент Металлиста 1925: Перед ван Леувеном стоит задача - возвращение в УПЛ

Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов прокомментировал назначение Патрика ван Леувена на должность главного тренера клуба.

"Перед Патриком ван Леувеном стоит четкая задача - возвращение в УПЛ. У него очень большой опыт работы в Украине и Европе.

Есть собственный стиль и система, которую, я уверен, он сможет воплотить в нашем клубе. Мы все ждем от мистера ван Леувена побед", - приводит слова Носова официальный сайт харьковчан.