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Президент Металлиста 1925: Перед ван Леувеном стоит задача - возвращение в УПЛ

Первая лига

Харьковский клуб получил нового главного тренера

Президент Металлиста 1925: Перед ван Леувеном стоит задача - возвращение в УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва

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Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов прокомментировал назначение Патрика ван Леувена на должность главного тренера клуба.

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"Перед Патриком ван Леувеном стоит четкая задача - возвращение в УПЛ. У него очень большой опыт работы в Украине и Европе.

Есть собственный стиль и система, которую, я уверен, он сможет воплотить в нашем клубе. Мы все ждем от мистера ван Леувена побед", - приводит слова Носова официальный сайт харьковчан.

Отметим, что в двух турах Первой лиги группы Б "Металлист 1925" набрал 1 зачетный балл. В Кубке Украины харьковчане прошли "Полтаву" в дополнительное время и в третьем предварительном этапе сыграют с "Вересом". Игра состоится 22 августа.

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Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен Владимир Носов
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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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