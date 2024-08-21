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У Кулача появился вариант продолжения карьеры в Первой лиге

Первая лига

Форвард может вернуться в украинский футбол

У Кулача появился вариант продолжения карьеры в Первой лиге

Фото: Zirə Futbol Klubu

Новина українською

Владислав Кулач расторг соглашение с армянским "Пюником" еще до своего дебюта. До этого он выступал в азербайджанской "Зире".

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Нападающий может присоединиться к "Металлисту 1925". По информации источника, назначение Патрика Ван Леувена увеличивает шансы на сотрудничество с форвардом.

Футболист после результативного сезона 2020/21 в составе "Ворсклы" (17 голов в 22 матчах) присоединился к столичному "Динамо". За полтора года в Киеве форвард забил всего 1 мяч и провел 7 поединков.

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Источник:
Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
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