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У Кулача появился вариант продолжения карьеры в Первой лиге
Форвард может вернуться в украинский футбол
Фото: Zirə Futbol Klubu
Владислав Кулач расторг соглашение с армянским "Пюником" еще до своего дебюта. До этого он выступал в азербайджанской "Зире".
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Нападающий может присоединиться к "Металлисту 1925". По информации источника, назначение Патрика Ван Леувена увеличивает шансы на сотрудничество с форвардом.
Футболист после результативного сезона 2020/21 в составе "Ворсклы" (17 голов в 22 матчах) присоединился к столичному "Динамо". За полтора года в Киеве форвард забил всего 1 мяч и провел 7 поединков.
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Источник:Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
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