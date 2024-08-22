Непростой выезд для Диназа. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Уже завтра в Полтаве стартует третий тур Первой лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс противостояния между "Полтавой" и "Диназом".

Первая лига. Группа Б

"Полтава"- "Диназ"

23.08.2024. 13:00. "Молодежный". Полтава

Обе команды в прошлом туре сыграли свои дебютные матчи в новом чемпионате. Впечатления соперники произвели разные. Полтавчане довольно неожиданно уверенно обыграли ЮКСА – 3:1. Шикарный матч провел Дмитрий Щербак, отличившийся дублем. К тому же подопечные Владимира Сысенко сыграли в августе два кубковых матча. Сначала полтавчане в гостях победили "Тростянец", а недавно в Киеве в статусе гостей в дополнительное время уступили "Металлисту 1925".

"Диназ" своей игрой против "Кудровки" разочаровал. Игра завершилась без голов. Не было заметно за счет чего подопечные Рябоконя хотят побеждать. Однако, возможно, и ничья их устраивала.Александр Рябоконь в статусе тренера провел в Первой лиге 392 игры, занимая по этому показателю четвертое место в историческом списке тренеров-гвардейцев. Больше шансов на победу у хозяев поля, которые пока выглядят солиднее.