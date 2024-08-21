Металлист 1925 подписал первого новичка при ван Леувене

"Металлист 1925" объявил о подписании 23-летнего украинского полузащитника Ивана Литвиненко.

Это первое подписание клуба при новом тренер Патрике ван Леувене.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года, в своей новой команде Литивненко будет играть под 14 номером.

Последним клубом Литвиненко была грузинская "Дила", за которую он выступал с февраля 2024 года. На его счету 1 гол в 20 матчах.

Он может сыграть как на позиции опорного полузащитника, так и в центре обороны. Также напомним, что футболист является воспитанником "Днепра-1".