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Металлист 1925 подписал первого новичка при ван Леувене

Первая лига
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Харьковчане подписали украинца из чемпионата Грузии

Металлист 1925 подписал первого новичка при ван Леувене

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" объявил о подписании 23-летнего украинского полузащитника Ивана Литвиненко.

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Это первое подписание клуба при новом тренер Патрике ван Леувене.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года, в своей новой команде Литивненко будет играть под 14 номером.

Последним клубом Литвиненко была грузинская "Дила", за которую он выступал с февраля 2024 года. На его счету 1 гол в 20 матчах.

Он может сыграть как на позиции опорного полузащитника, так и в центре обороны. Также напомним, что футболист является воспитанником "Днепра-1".

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Металлист 1925 (Харьков) Иван Литвиненко
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Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
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