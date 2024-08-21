Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 подписал первого новичка при ван Леувене
Харьковчане подписали украинца из чемпионата Грузии
metalist1925.com
"Металлист 1925" объявил о подписании 23-летнего украинского полузащитника Ивана Литвиненко.
Это первое подписание клуба при новом тренер Патрике ван Леувене.
Соглашение сторон рассчитано на 3 года, в своей новой команде Литивненко будет играть под 14 номером.
Последним клубом Литвиненко была грузинская "Дила", за которую он выступал с февраля 2024 года. На его счету 1 гол в 20 матчах.
Он может сыграть как на позиции опорного полузащитника, так и в центре обороны. Также напомним, что футболист является воспитанником "Днепра-1".
Популярное сейчас
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
- Драгович назвал фаворита матча Динамо - Зальцбург
- Нефтчи Григорчука отказался подписать экс-нападающего Манчестер Сити и Интера
- "Хочу извиниться перед болельщиками". Наставник Металлиста 1925 - о матче против Кременя
- Россия ночью запустила по Украине 72 воздушные цели. Сколько сбито?
- УЕФА представил новый гимн Лиги чемпионов. Что изменилось?