Шанс на дебютную победу для Буковины. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Завтра тремя матчами в группе А продолжится третий тур в Первой лиге. Вашему вниманию анонс игр в Хмельницком, Каменце-Подольском и Тернополе.

Группа А

"Эпицентр" - "Хуст"

25.08.2024. 13:00. Каменец-Подольский. Стадион "им. Г. Тонкочеева"

"Эпицентр" прошлый тур пропускал, поэтому у него была лишняя неделя для тренировочного процесса. Для команды Сергея Нагорняка это очень важно, ведь летом "Эпицентр" потерял ряд лидеров. Напомним, что в первом туре коллектив из Каменца-Подольского в Тернополе минимально обыграл "Ниву". "Хуст" неделю назад произвел неодинаковое впечатление - поражение 2:3 от "Нивы". Подопечные Цыткина ужасно сыграли в защите, но был заметен прогресс в заключительной трети поля. Два тура проиграл коллектив из Хуста, но характер у этой команды есть. Напомним, что "Хуст" в Первой лиге проигрывает уже пять игр подряд. Если хозяева сыграют в свой лучший футбол, то они должны набирать три очка.

"Подолье" - "Буковина"

25.08.2024. 15:30. "Подолье". Хмельницкий

Оба коллектива в прошлом туре разочаровали. "Подолье" на выезде сыграло вничью с "Металлистом", но за игрой все было плачевно. В заключительной трети поля ощущались существенные проблемы у подопечных Костышина. Слишком мало создал хмельницкий коллектив для того, чтобы набрать три очка. Безвыигрышная гостевая серия "Подолье" длится в Первой лиге 6 игр: 5 ничьих и поражение. "Буковина" дома проиграла "Агробизнесу". Кадровый потенциал у черновицкого коллектива мощный, но игры нет. Пока у Валерия Кривенцова мало что удается. Всего одно очко за два тура это не тот результат, которого ожидали болельщики. В Кубке Украины "Буковина" в большинстве вырвала победу в "Николаева" и пройшла в следующий раунд. Сможет ли "Буковина" впервые в чемпионате победить?

"Нива" - "Металлист"

25.08.2024. 17:00."Тернопольский городской стадион им. Р. Шухевича". Тернополь

"Нива" неделю назад все же дожала "Хуст" и набрала три очка – 3:2. Подопечные Близниченко выигрывали 2:0, но потом сами себе создали проблемы и пропустили дважды. Стабильности даже в одном конкретном матче коллективу из Тернополя не хватает, но положительные изменения в атаке можно отметить. "Металлист" дома сыграл вничью с "Подольем". Этот результат харьковчане могут занести себе в актив, ведь не проиграли. Однако в первом тайме подопечные Анищенко не реализовали ряд моментов и над игрой в заключительной трети поля еще нужно много работать. Не хватает "Металлисту" забивного нападающего. Очень непростой выезд ожидает харьковчан, ведь "Нива" всегда дома играет мощно.