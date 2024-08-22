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Минай объявил о переходе вратаря Шахтера

Первая лига

20-летний игрок продолжит карьеру в закарпатском клубе

Минай объявил о переходе вратаря Шахтера

Фото: Instagram

Новина українською

"Минай" объявил о подписании голкипера Дениса Барченко.

20-летний Барченко - воспитанник "Шахтера", выступал за юношеские команды "горняков", в частности U-17 и U-19. В его активе три сыгранных матча в Юношеской Лиге чемпионов, в которых пропустил 3 мяча и в одном поединке сохранил свои ворота нетронутыми.

В сезоне-2019/20 Барченко вызывался в сборную Украины U-16, в сезоне 2022/23 входил в состав юношеской сборной U-19 в матчах квалификации к Евро-2024.

В прошлом сезоне "Шахтер" начал подпускать юного голкипера к поединкам УПЛ - Денис попадал в заявку команды на мартовские матчи против "Миная" и "Колоса".

За "Минай" Денис Барченко будет играть под 99-м номером. По данным Transfermarkt, переход состоялся на правах свободного агента.

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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
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