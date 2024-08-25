Интригующее противостояние в Борисполе, непростой выезд для Миная. Что смотреть в понедельник в Первой лиге

Завтра сыграют еще четыре матча третьего тура Первой лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа А

"Агробизнес" - "Минай"

26.08.2024. 15:30. "Юность". Волочиск

Коллектив из Волочиска шикарно начал новый чемпионат. "Агробизнес" пока очков не терял. Многих удивила победа над "Буковиной", но подопечные Чижевского добились своего. "Агробизнес" сделал акцент на надежной игре в защите и контратаках. Такая тактика принесла команде победу. Завершилась пропускная клубная рекордная серия "Агробизнеса", которая длилась в Первой лиге 8 игр – 12 голов. "Минай" в чемпионате сыграл всего одну игру - 4:2 обыграл "Прикарпатье". Однако в Кубке ужгородцы сыграли неудачно. Подопечные Любеновича уступили "Виктории" - 0:2. Теперь "Минай" ожидает очень непростой выезд в Волочиск. Смогут ли гости прервать победную серию "Агробизнеса"?

Группа Б

"Виктория" - "Кремень"

26.08.2024. 12:00

Подопечные Анатолия Бессмертного на старте сезона радуют болельщиков. "Виктория" в чемпионате переиграла "Металлург", а в 1/16 Кубка Украины благодаря голам Ульянова и Данилюка разобралась с "Минаем". В Запорожье прервалась проигрышная гостевая клубная антирекордная серия "Виктории" в Первой лиге, продолжавшаяся 4 игры. "Кремень" в прошлом туре неожиданно смог сыграть вничью с "Металлистом 1925". Эта игра продемонстрировала, что коллектив из Кременчуга с характером. Опыта молодым ребятам не хватает, но мальчиками для избиения они не будут. В позиционном футболе против "Кремня" сумчанам будет непросто.

"Мариуполь" - ЮКСА

26.08.2024. 14:00. "Колос". Борисполь

Приазовцы прошлый тур пропускали. Однако старт чемпионата они могут занести себе в актив, ведь удалось сенсационно обыграть "Металлист 1925" - 1:0. К игре команды Красноперова были вопросы, но результат на табло. Эта пауза должна пойти "Мариуполю" на пользу. ЮКСА неделю назад разочаровала своих болельщиков. Подопечные Чирикала дома без шансов уступили "Полтаве" - 1:3. Игру они начали неплохо, но опытный соперник умело воспользовался своими моментами. Легионеры не помогли "крестоносцам". А вот в Кубке Украины ЮКСА сыграла блестяще. Новичок Первой лиги разгромил "Кудровку" и вышел в 1/8 финала - 4:0. С наилучшей стороны проявили себя бразильцы. Дублем отличился Фого, а также забил Габриэль.

Против "Мариуполя" гостям легко точно не будет, но по кадровому потенциалу они ничем не уступают приазовцам. Ожидаем интересное и интригующее противостояние в Борисполе.

"Кудровка" - "Металлург"

26.08.2024. 13:00. "Юбилейный". Буча

Подопечные Романа Локтионова не слишком удачно начали сезон. В чемпионате "Кудровка" проиграла ЮКСА и сыграла вничью с "Диназом". В Кубке Украины коллектив из Черниговской области разгромно уступил той же ЮКСА - 0:4. В атаке у команды существенные проблемы – ни одного гола за три игры.

Запорожцы после победы над "Кремнем" в первом туре ничего не смогли противопоставить "Виктории". Сумчане во второй половине встречи не оставили шансов запорожцам – 3:1. Моменты у команды Шаповалова были, но довести свои атаки до логического завершения не смогли. Утрата Близниченко сказалась на игре запорожцев. После дисквалификации возвращается Сергей Палюх и это, безусловно, хорошая новость для "Металлурга".