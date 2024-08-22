Уже играл под руководством ван Леувена. Металлист 1925 подписал центрбека

"Металлист 1925" объявил о подписании 24-летнего украинского защитника Игоря Снурницына.

Срок соглашения рассчитан на 2 года.

На днях Снурницын досрочно покинул "Кривбасс", за 1,5 месяца в котором не успел дебютировать на официальном уровне.

Ранее он также играл за "Олимпик" и "Зарю". В составе луганчан провел последние три сезона, сыграл в 52 матчах, в которых отметился 4 ассистами. В 2019 году в составе сборной Украины U-20 стал Чемпионом мира.

К слову, в луганском коллективе он уже выступал под руководством нового наставника харьковчан Патрика ван Леувена.

Основная позиция - центральный защитник. В "Металлисте 1925" будет играть под 74-м номером.