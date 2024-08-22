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Уже играл под руководством ван Леувена. Металлист 1925 подписал центрбека

Первая лига
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Уже играл под руководством ван Леувена. Металлист 1925 подписал центрбека

Фото: ФК Металіст 1925

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"Металлист 1925" объявил о подписании 24-летнего украинского защитника Игоря Снурницына.

Срок соглашения рассчитан на 2 года.

На днях Снурницын досрочно покинул "Кривбасс", за 1,5 месяца в котором не успел дебютировать на официальном уровне.

Ранее он также играл за "Олимпик" и "Зарю". В составе луганчан провел последние три сезона, сыграл в 52 матчах, в которых отметился 4 ассистами. В 2019 году в составе сборной Украины U-20 стал Чемпионом мира.

К слову, в луганском коллективе он уже выступал под руководством нового наставника харьковчан Патрика ван Леувена.

Основная позиция - центральный защитник. В "Металлисте 1925" будет играть под 74-м номером.

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Металлист 1925 (Харьков) Игорь Снурницын
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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
22.08.2024 в 13:36
С таким составом и тренером надо золото УПЛ брать! Не меньше!
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0
1
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
22.08.2024 в 13:36
С таким составом и тренером надо золото УПЛ брать! Не меньше!
Ответить
0
1
aleks68
22.08.2024 в 14:04
sticker
Ответить
0
0

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