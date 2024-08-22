Металлист 1925 представил официального маскота

"Металлист 1925" презентовал официального клубного маскота. Сделали это харьковчане оригинальным видеоороликом. Символом-талисманом команды стал Бык.

Сообщается, что имя маскоту будут выбирать болельщики харьковского коллектива.

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"Металлист 1925" занимает 8-е место в группе Б Первой лиги, набрав 1 очко в 2 матчах.

Сегодня, 22 августа харьковчане проведут первый матч под руководством Патрика ван Леувена - в 1/32 финале Кубка Украины сыграют против "Вереса".