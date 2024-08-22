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Металлист 1925 представил официального маскота

Первая лига

Харьковский клуб получил клубного талисмана

Металлист 1925 представил официального маскота

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

"Металлист 1925" презентовал официального клубного маскота. Сделали это харьковчане оригинальным видеоороликом. Символом-талисманом команды стал Бык.

Сообщается, что имя маскоту будут выбирать болельщики харьковского коллектива.

Читайте такжеУже играл под руководством ван Леувена. Металлист 1925 подписал центрбека

"Металлист 1925" занимает 8-е место в группе Б Первой лиги, набрав 1 очко в 2 матчах.

Сегодня, 22 августа харьковчане проведут первый матч под руководством Патрика ван Леувена - в 1/32 финале Кубка Украины сыграют против "Вереса".

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Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
22.08.2024 в 13:35
Быки сейчас в моде. Вчера Красный Бык разорвал суркиса на шашлык! Через год харьковский бык сделает суркису и ахметову кирдык!
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0
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
22.08.2024 в 13:35
Быки сейчас в моде. Вчера Красный Бык разорвал суркиса на шашлык! Через год харьковский бык сделает суркису и ахметову кирдык!
Ответить
0
2
aleks68
22.08.2024 в 14:03
отсосёт твой харьковский бык и у динамо и у шахтёра по полной программе.а тебя тупого петуха отыимеют в раздолбаное фуфло.подмойся падаль и не гавкай
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1
0
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Вarcelinius
22.08.2024 в 14:15
Сгинь нечистая, сгинь!
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