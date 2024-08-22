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Металлист 1925 представил официального маскота
Харьковский клуб получил клубного талисмана
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Металлист 1925" презентовал официального клубного маскота. Сделали это харьковчане оригинальным видеоороликом. Символом-талисманом команды стал Бык.
Сообщается, что имя маскоту будут выбирать болельщики харьковского коллектива.
"Металлист 1925" занимает 8-е место в группе Б Первой лиги, набрав 1 очко в 2 матчах.
Сегодня, 22 августа харьковчане проведут первый матч под руководством Патрика ван Леувена - в 1/32 финале Кубка Украины сыграют против "Вереса".
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Источник:ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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жажа_the_best (Харьков)
22.08.2024 в 13:35
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