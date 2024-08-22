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Денис Бойко может продолжить карьеру в Первой лиге
В Металлисте, а не в Металлисте 1925
Фото: ФК Полісся
Экс-голкипер "Динамо", "Днепра", "Полесья" и сборной Украины Денис Бойко может продолжить карьеру в Первой лиге.
Как сообщает "Динамомания", 36-летний кипер, который сейчас находится в статусе свободного агента, может подписать контракт с "Металлистом".
В прошлом сезоне Денис выступал за "Полесье", а летом покинул команду.
В прошлом сезоне Бойко провел 24 матча за "Полесье", в которых пропустил 21 гол и 8 раз отыграл на ноль.
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Источник:Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
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