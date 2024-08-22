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Денис Бойко может продолжить карьеру в Первой лиге

Первая лига
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В Металлисте, а не в Металлисте 1925

Денис Бойко может продолжить карьеру в Первой лиге

Фото: ФК Полісся

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Экс-голкипер "Динамо", "Днепра", "Полесья" и сборной Украины Денис Бойко может продолжить карьеру в Первой лиге.

Читайте такжеДело не в возрасте. Бойко рассказал, почему он покинул Полесье

Как сообщает "Динамомания", 36-летний кипер, который сейчас находится в статусе свободного агента, может подписать контракт с "Металлистом".

В прошлом сезоне Денис выступал за "Полесье", а летом покинул команду.

В прошлом сезоне Бойко провел 24 матча за "Полесье", в которых пропустил 21 гол и 8 раз отыграл на ноль.

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Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
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