Экс-голкипер "Динамо", "Днепра", "Полесья" и сборной Украины Денис Бойко может продолжить карьеру в Первой лиге.

Как сообщает "Динамомания", 36-летний кипер, который сейчас находится в статусе свободного агента, может подписать контракт с "Металлистом".

В прошлом сезоне Денис выступал за "Полесье", а летом покинул команду.

В прошлом сезоне Бойко провел 24 матча за "Полесье", в которых пропустил 21 гол и 8 раз отыграл на ноль.