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Полтава - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Полтава - Диназ: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Полтава - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: СК Полтава

Новина українською

Сегодня, 23 августа стартует 3-й тур в группе Б Первой лиги матчем между "Полтавой" и "Диназом". Полтавчане занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 3 пункта в 1 матче.

Вышгородцы идут на 8-й строчке, набрав 1 балл в 1 поединке.

Начало игры - в 14:00. Прямая трансляция поединка будет на телеканале DiviSport.

Первая лига. Группа Б. 3-й тур
23 августа. Полтава, "Молодежный"
СК "Полтава" 13:00 "Диназ"
Видеотрансляция - DiviSport

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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