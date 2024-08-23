Полтава - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня, 23 августа стартует 3-й тур в группе Б Первой лиги матчем между "Полтавой" и "Диназом". Полтавчане занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 3 пункта в 1 матче.

Вышгородцы идут на 8-й строчке, набрав 1 балл в 1 поединке.

Начало игры - в 14:00. Прямая трансляция поединка будет на телеканале DiviSport.

Первая лига. Группа Б. 3-й тур

23 августа. Полтава, "Молодежный"

СК "Полтава" 13:00 "Диназ"

Видеотрансляция - DiviSport