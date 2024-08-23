Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полтава - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Полтава - Диназ: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: СК Полтава
Сегодня, 23 августа стартует 3-й тур в группе Б Первой лиги матчем между "Полтавой" и "Диназом". Полтавчане занимают 2-е место в турнирной таблице, набрав 3 пункта в 1 матче.
Вышгородцы идут на 8-й строчке, набрав 1 балл в 1 поединке.
Начало игры - в 14:00. Прямая трансляция поединка будет на телеканале DiviSport.
Первая лига. Группа Б. 3-й тур
23 августа. Полтава, "Молодежный"
СК "Полтава" 13:00 "Диназ"
Видеотрансляция - DiviSport
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Мареска: Это Миша, это Мудрик, и не только сегодня, а с тех пор, как он в клубе
- Британский журналист: Мареска быстро начал терять терпение с Мудриком
- Квалификация ЛК. Кривбасс - Бетис 0:2. Без шансов для наших от начала и до конца
- Металлист 1925 усилился украинцем из грузинского чемпионата
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн