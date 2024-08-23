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Запорожский Металлург создал команду U-19

Первая лига

Команда уже укомплектована

Запорожский Металлург создал команду U-19

Фото: МФК Металург

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МФК "Металлург" представил тренерский штаб новосозданной команды U-19.

Молодежный состав возглавили известные в бывшем футболисты, а ныне тренеры - Сергей Рудыка и Юрий Слабышев. Команда укомплектована и готовится выйти на старт в Первой лиге U-19.

"Создание команды U-19 в структуре клуба обеспечит молодым игрокам платформу для профессионального роста. Модель, когда после выпуска из школы ребята пройдут еще одну ступень развития для перехода во взрослый футбол, будет значительно эффективнее. В прошлом сезоне клуб пережил неудачный опыт, когда выпускники школы вынужденно оказались сразу в первой команде. Там конкурировать им было очень трудно.

Появление команды U-19 станет грамотным стратегическим решением, которое поможет построить правильную систему подготовки молодых игроков. Последнее время клуб активно работал над тем, чтобы найти дополнительные средства, в которых нуждается, в том числе команда U-19. Соответственно, уже удалось заручиться поддержкой нескольких партнеров. Мы продолжаем работу в этом направлении, чтобы все наши команды имели комфортные условия для работы, - отметил и. о. директора КП "МФК "Металлург“ Игорь Дорошенко.

"Главная задача молодежной команды - готовить игроков для основы. Создать U-19 в структуре клуба - это правильное решение, ведь молодым игрокам нужно время для перехода из юношеского футбола во взрослый. Мы на связи с тренерами первой команды, понимаем, какие там требования, поэтому стараемся донести это до наших игроков. Я считаю, что коллектив у нас собрался неплохой, некоторые ребята находились в прошлом сезоне в составе основной команды и имеют определенный опыт выступлений на взрослом уровне, - добавил тренер Юрий Слабышев.

Чемпионат Первой лиги U-19 стартует в начале сентября. Домашние матчи молодежка "Металлурга" планирует проводить на "Славутич-Арене" или стадионе "Стрела".

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Металлург (Запорожье)
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Источник:
МФК Металург
Опубликовал: Алина Ерофеева
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