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Первая лига. Полтава – Диназ 3:0. По вышгородцам прошлись катком

Первая лига

Стартовая игра тура

Первая лига. Полтава – Диназ 3:0. По вышгородцам прошлись катком

Фото: СК Полтава

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Обе команды сыграли в нынешнем чемпионате по одной игре. "Полтава" в прошлом туре обыграла ЮКСА - 3:1, а "Диназ" сыграл вничью с "Кудровкой" - 0:0.Одним из героев матча стал лучший бомбардир полтавчан в прошлом сезоне Дмитрий Щербак, оформивший дубль.

Уже к экватору первой половины встречи хозяева обеспечили комфортное преимущество. Уже на 16-й минуте после подачи Одарюка с углового мяч отскочил к Стрельцову, открывшему счет в матче - 1:0. Через четыре минуты полтавчане увеличили свое преимущество. Эрнест Романчук сбил выбегавшего один на один Стрельцова и оставил свою команду в меньшинстве. Плахтырь со штрафного мощным ударом отправил мяч в сетку – 2:0. Провальный первый тайм для гостей.

В середине второй половины встречи подопечные Сысенко довели счет до разгромного. Мощно в верхний угол из пределов штрафной пробил Коцюмака – 3:0. В итоге уверена победа "Полтавы".

"Полтава" - "Диназ" 3:0

Голы: Стрельцов (16), Плахтырь (20), Коцюмака (65)

Удаление: Романчук (19)

"Полтава": Восконян – Бужин, Мисюра, Подлепич, Коцюмака, Плахтырь, Даниленко, Одарюк, Галенков, Щербак, Стрельцов

"Диназ": Дмитроченко – Волошин, Ярмак, Романчук, Картушов, Огиря, Чепурненко, Мораренко, Сейтхалилов, Новиков, Коваленко

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