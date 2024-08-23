Носов: Металлист 1925 заиграет. Поверьте, я узнавал

Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов прокомментировал поражение команды от "Вереса" (0:4) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

"Обращаюсь к болельщикам нашей команды, для кого Харьков - не просто название города.

Все у нас получится, к результату не бывает короткого пути.

И русню растащат наши воины, и "Металлист 1925" заиграет. Поверьте, я узнавал. Всех обнял", - написал Носов в своем Instagram.