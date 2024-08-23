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Носов: Металлист 1925 заиграет. Поверьте, я узнавал
Харьковчане вылетели из Кубка Украины
Фото: ФК Металіст 1925
Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов прокомментировал поражение команды от "Вереса" (0:4) в матче 1/16 финала Кубка Украины.
"Обращаюсь к болельщикам нашей команды, для кого Харьков - не просто название города.
Все у нас получится, к результату не бывает короткого пути.
И русню растащат наши воины, и "Металлист 1925" заиграет. Поверьте, я узнавал. Всех обнял", - написал Носов в своем Instagram.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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жажа_the_best (Харьков)
23.08.2024 в 15:49
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