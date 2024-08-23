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Носов: Металлист 1925 заиграет. Поверьте, я узнавал

Первая лига

Харьковчане вылетели из Кубка Украины

Носов: Металлист 1925 заиграет. Поверьте, я узнавал

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов прокомментировал поражение команды от "Вереса" (0:4) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

"Обращаюсь к болельщикам нашей команды, для кого Харьков - не просто название города.

Все у нас получится, к результату не бывает короткого пути.

И русню растащат наши воины, и "Металлист 1925" заиграет. Поверьте, я узнавал. Всех обнял", - написал Носов в своем Instagram.

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Верес (Ровно) Металлист 1925 (Харьков) Владимир Носов
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1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
23.08.2024 в 15:49
Сперва Носов надо выгнать из системы бородатого идиота Неделина. И тогда строить новую команду!
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Комментарии 6
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жажа_the_best (Харьков)
23.08.2024 в 15:49
Сперва Носов надо выгнать из системы бородатого идиота Неделина. И тогда строить новую команду!
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0
0
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Американец 2000 (Харьков)
23.08.2024 в 16:13
Думаю что они там разберутся кто у них лишний !
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aleks68
23.08.2024 в 16:15
вчера ты вонючий петух писал другое.и как всегда обосрался по уши.и с металлистом 1925 и с кривбассом.глотай и не гавкай падаль
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Американец 2000 (Харьков)
23.08.2024 в 15:47
Верим в команду !!!!! Руководство и тренера !!!!! С Днём Харькова !!!!!!!!!!!!!!СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!!!!!!!
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Просто Квашин (Харків)
23.08.2024 в 14:52
Він дізнавався у 57-річного старпера-гомосексуаліста жужі....
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2
2
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Американец 2000 (Харьков)
23.08.2024 в 15:44
Просто Какашкин (Харя ) - Чё ты г.н.и.д.а вечно лезешь на статьи про команды Харькова ??? Лезь на свои сельские страницы с клубами из подмасковья ((((((((
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