Любенович: Организация в клубе оставляла желать лучшего, что подтолкнуло меня подать в отставку

Главный тренер "Миную" Желько Любенович рассказал о своей несостоявшейся отставке.

Желько, почему второй раз за межсезонье ваша фамилия упоминалась в контексте возможного ухода из "Миная"?

Вы сами знаете, что вылет в Первую лигу стал для нас первым ударом. Второй последовал, когда придумали "Турнир четырех". Третий удар - разгром от "Левого берега" (0:3). Можно сказать, что после этого попали в психологическую яму. Организация в клубе оставляла желать лучшего, что подтолкнуло меня подать в отставку.

Перед игрой с "Прикарпатьем" состоялась встреча с президентом клуба тет-а-тет. Затем - с другими руководителями клуба. Мы сели, проанализировать ситуацию. Поняли все ошибки последних двух месяцев. Их начали исправлять, что показывает результат. Все в клубе хотят, чтобы ФК "Минай" вернулся в элитный дивизион.

Как господин Пересоляк отреагировал на ваше решение?

Валерий Иванович всегда боролся за эту команду. Мы быстро поняли друг друга. Нас интересует, чтобы Минай развивался. Если бы команда топталась на месте, ее бы уже не было. Я просил, чтобы работа, начатая на сборах, получила продолжение.

Сейчас команда стала еще моложе. Надеемся, что через 6-12 месяцев игроки спрогрессируют и принесут пользу "Минаю". Последние полгода показали, что вектор клуба приносит свои плоды.

У вас были претензии к руководству "Миная"?

Вообще никаких претензий. Обсуждалась организация - все, что касалось команды и вокруг нее. Никаких ссор и конфликтов не было. Без качественной организации в клубе ты ничего не сможешь достичь. Этому я научился в "Заре", играя за нее и работая в клубе после завершения карьеры.