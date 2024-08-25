Первая лига
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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
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Фото: ФК Поділля
Сегодня сыграют еще три матча третьего тура Первой лиги сезона 2024/25. Самая ожидаемая игра пройдет в Хмельницком, где местное "Подолье" будет принимать "Буковину". Коллектив из Черновцов в нынешнем чемпионате еще не побеждал. В Кубке Украины "Буковина" в большинстве все-таки дожала "Николаев". Эта победа должна придать уверенности подопечным Кривенцова.
13:00. "Эпицентр" - "Хуст"
15:30. "Подолье" -"Буковина"
17:00. "Нива" - "Металлист"
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