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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Первая лига

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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Поділля

Новина українською

Сегодня сыграют еще три матча третьего тура Первой лиги сезона 2024/25. Самая ожидаемая игра пройдет в Хмельницком, где местное "Подолье" будет принимать "Буковину". Коллектив из Черновцов в нынешнем чемпионате еще не побеждал. В Кубке Украины "Буковина" в большинстве все-таки дожала "Николаев". Эта победа должна придать уверенности подопечным Кривенцова.

13:00. "Эпицентр" - "Хуст"

15:30. "Подолье" -"Буковина"

17:00. "Нива" - "Металлист"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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