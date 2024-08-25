  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Любенович: Принял решение подать в отставку, потому что не хотел снижать планку
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Любенович: Принял решение подать в отставку, потому что не хотел снижать планку

Первая лига

Желько рассказал о том, как планировал покинуть клуб

Любенович: Принял решение подать в отставку, потому что не хотел снижать планку

fcminaj.com

Новина українською

Тренер "Миная" поделился о причинах инициативы отставки и интересе от "Зари".

"Минай" очень сильно пострадал из-за пинг-понга между УПЛ и УАФ. Между мной и клубом никаких проблем не было. Я с первого дня в "Минае" говорил о том, что организация в клубе должна быть на высоком уровне, если мы хотим достигать результата. Так что принял решение подать в отставку, потому что не хотел снижать планку, заданную за 9 месяцев в команде.

[Об интересе “Зари”] Это вообще неправда. Даже если бы обратились ко мне, я ответил бы отказом. С командой работают мои хорошие друзья. Я очень уважаю Коваля и Бартуловича, с которыми мы на связи каждый второй день. Пока у "Зари" есть тренер, никаких переговоров я вести не буду".

Читайте также"Бред сумасшедшего". В Минае отреагировали на слухи об отставке Любеновича

"Заря" всегда будет в моем сердце. Если они останутся без тренера, я готов вернуться. Мне уже на днях Бартулович звонил и переспрашивал об этом. Я ему показал сообщение, что ни с кем не разговаривал. Они могут спокойно работать. С Евгением Борисовичем никаких контактов не было. Смысл выходить на меня, когда у "Зари" три победы в четырех матчах нового сезона?

Меня интересует только работа и достижения в работе. Мне не нравятся эти истории обо мне. Сегодняшние журналисты начали больше работать с уклоном в "желтуху".

Мы работаем над тем, чтобы "Минай" с первой попытки вернулся в УПЛ. Я доволен, как команда готова. Грех жаловаться, потому что команда комплектуется буквально на ходу. Двигаемся вперед и в правильном направлении”, – заявил тренер.

Команда стартовала в Первой лиге с победы над "Прикарпатьем" (4:2).

По теме
yellow-arrow
Шанс на дебютную победу для Буковины. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
yellow-arrow
Любенович: Организация в клубе оставляла желать лучшего, что подтолкнуло меня подать в отставку
yellow-arrow
Первая лига. Полтава – Диназ 3:0. По вышгородцам прошлись катком
Желько Любенович ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
25.08.2024 в 00:32
Така людина, як Бартулович, позитивно впливає на імідж Минаю. Хоча, люди, що володіють командою, ніяких симпатій не викликають
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
25.08.2024 в 00:32
Така людина, як Бартулович, позитивно впливає на імідж Минаю. Хоча, люди, що володіють командою, ніяких симпатій не викликають
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости