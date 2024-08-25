Любенович: Принял решение подать в отставку, потому что не хотел снижать планку

Тренер "Миная" поделился о причинах инициативы отставки и интересе от "Зари".

"Минай" очень сильно пострадал из-за пинг-понга между УПЛ и УАФ. Между мной и клубом никаких проблем не было. Я с первого дня в "Минае" говорил о том, что организация в клубе должна быть на высоком уровне, если мы хотим достигать результата. Так что принял решение подать в отставку, потому что не хотел снижать планку, заданную за 9 месяцев в команде. [Об интересе “Зари”] Это вообще неправда. Даже если бы обратились ко мне, я ответил бы отказом. С командой работают мои хорошие друзья. Я очень уважаю Коваля и Бартуловича, с которыми мы на связи каждый второй день. Пока у "Зари" есть тренер, никаких переговоров я вести не буду".

"Заря" всегда будет в моем сердце. Если они останутся без тренера, я готов вернуться. Мне уже на днях Бартулович звонил и переспрашивал об этом. Я ему показал сообщение, что ни с кем не разговаривал. Они могут спокойно работать. С Евгением Борисовичем никаких контактов не было. Смысл выходить на меня, когда у "Зари" три победы в четырех матчах нового сезона? Меня интересует только работа и достижения в работе. Мне не нравятся эти истории обо мне. Сегодняшние журналисты начали больше работать с уклоном в "желтуху". Мы работаем над тем, чтобы "Минай" с первой попытки вернулся в УПЛ. Я доволен, как команда готова. Грех жаловаться, потому что команда комплектуется буквально на ходу. Двигаемся вперед и в правильном направлении”, – заявил тренер.

Команда стартовала в Первой лиге с победы над "Прикарпатьем" (4:2).