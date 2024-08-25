Setanta Sports – второй транслятор матчей Первой лиги

Спортивная компания официально сообщила, что будет транслировать поединки Первой лиги. Каждый тур до трех игр будут показывать на OTT-платформе и в приложении Setanta Sports. Анонсы трансляции – на страницах канала в соцсетях.

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Первой встречей нового сезона, который будет транслироваться на OTT-платформе, станет матч "Нива" (Тернополь) – "Металлист" сегодня в 17:00.

Напомним, недавно официальным транслятором Первой лиги объявили общенациональный спортивный канал DiviSport. Поединки можно смотреть в свободном доступе на телеканале, сайте и одноимённом YouTube-канале.