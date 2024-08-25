  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Setanta Sports – второй транслятор матчей Первой лиги
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Setanta Sports – второй транслятор матчей Первой лиги

Первая лига

Второй дивизион становится доступнее

Setanta Sports – второй транслятор матчей Первой лиги

Фото - Setanta Sports

Новина українською

Спортивная компания официально сообщила, что будет транслировать поединки Первой лиги. Каждый тур до трех игр будут показывать на OTT-платформе и в приложении Setanta Sports. Анонсы трансляции – на страницах канала в соцсетях.

Читайте такжеSetanta Sports извинилась перед Сапроновым за языковой скандал в эфире трансляции тенниса

Первой встречей нового сезона, который будет транслироваться на OTT-платформе, станет матч "Нива" (Тернополь) – "Металлист" сегодня в 17:00.

Напомним, недавно официальным транслятором Первой лиги объявили общенациональный спортивный канал DiviSport. Поединки можно смотреть в свободном доступе на телеканале, сайте и одноимённом YouTube-канале.

По теме
yellow-arrow
Любенович: Принял решение подать в отставку, потому что не хотел снижать планку
yellow-arrow
Шанс на дебютную победу для Буковины. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
yellow-arrow
Любенович: Организация в клубе оставляла желать лучшего, что подтолкнуло меня подать в отставку
Телеканал Setanta Sports
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports Ukraine
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости