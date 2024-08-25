Первая лига. Эпицентр – Хуст 5:2. Бенефис Кравчука

Первый домашний матч "Эпицентра" в новом чемпионате, а в первой гостевой игре команда из Каменца-Подольского одержала победу над "Нивой". Прошлый тур подопечные Сергея Нагорняка пропускали. "Хуст" с начала сезона потерпел поражение во всех трех матчах, в том числе в одной кубковой. В прошлом туре команда Владимира Цыткина дома уступила "Ниве" и оставалась единственной командой группы, которая еще не набирала очков в чемпионате.

Хозяева с первых минут сразу взяли мяч под свой контроль, но довести атаки до логического завершения никак не удавалось. Подопечные Цыткина сосредоточились на игре в защите и об атаке даже не думали. Футболистам "Эпицентра" не хватало нестандартных действий в заключительной трети поля. На 34-й минуте наконец-то дождались акцентированного удара от "Хуста". Билык смог отразить удар Николая Пылипа. В следующей атаке хозяева поля открыли счет. Даниил Кравчук со штрафного пробил в дальний угол – 1:0. Через шесть минут Даниил снова проявил свое мастерство. Кравчук со штрафного пробил в девятку – 2:0.

В начале второго тайма команды обменялись голами. У гостей забил Грицак, а у хозяев – снова Кравчук – 3:1. Довел счет до разгромного в середине второго тайма Миронюк – 4:1.На 79-й минуте Гарнага воспользовался ошибкой защитников и пробил в дальний угол – 4:2. Однако на итоговый результат это не повлияло. Точку в матче ударом через себя поставил Равлык – 5:2.

В итоге уверена победа подопечных Нагорняка.

Первая лига. Группа А. Третий тур

"Эпицентр" - "Хуст" 5:2

Голы: Кравчук (35, 41, 56), Миронюк (60), Равлык (90+4) - Грицак (55), Гарнага (79)

Удаление: Грицак (90+2)

"Эпицентр": Билык - Мороз, Григоращук, Климец, В. Кристин, Липовуз, Миронюк, Беженар, Запорожец, Бендера, Кравчук

"Хуст": Белименко – Козубенко, Даценко, Павлыч, Лучка, Быков, Н. Пылип, Шевчук, Гук, Вашкеба, Грицак