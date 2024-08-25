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Первая лига. Подолье – Буковина 0:1. Дебютная в чемпионате победа команды Кривенцова
Центральная игра тура
Фото: ФК Поділля
"Подолье" в прошлом туре в гостях сыграло вничью с "Металлистом" и находилось на втором месте в турнирной таблице. Обновленная "Буковина" с начала чемпионата еще не праздновала победы, уступив в прошлом туре на своем поле "Агробизнесу". В среду подопечные Валерия Кривенцова продолжили свою серию кубковых побед и гостях победили "Николаев".
Первый момент в матче случился на 18-й минуте. С нескольких метров не смог переиграть Каневцева опытный нападающий Вадим Шаврин. Что касается гостей, то они и сегодня играли слишком медленно. Кадровый потенциал у "Буковины" серьезный, а к игре очень много вопросов. У гостей можно вспомнить момент Голуба, но забить он не смог. На перерыв соперники ушли без голов.
В начале второго тайма стандарт помог гостям забить. После подачи с углового Дудник головой переправил мяч в сетку – 0:1. На 77-й минуте шикарную возможность увеличить преимущество "Буковины" потерял Андрейчук, который не смог с пенальти переиграть Непогодова. Однако это не помешало коллективу из Черновцов одержать первую в чемпионате победу.
Первая лига. Группа А
"Подолье" - "Буковина" 0:1
Голы: Дудник (50)
Нереализованный пенальти: Андрейчук (77)
"Подолье": Непогодов - Чушенко, Шкиндер, Веремиенко, Цыбульник, Симинин, Корешков, Снижко, Оробец, Гемега, Шаврин
"Буковина": Каневцев – Андрейчук, Бодня, Будняк, Бусько, Голуб, Дудник, Кольцов, Морговский, Тищенко, Шинкаренко
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