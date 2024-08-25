Первая лига. Нива – Металлист 1:1. Драма на последних минутах

"Нива" в прошлом туре одержала первую победу в новом чемпионате, в гостях победив "Хуст"."Металлист" с начала чемпионата в обоих матчах забивал по голу, но свои ворота "сухими" не сохранял. Соперников в турнирной таблице разделяло только два очка и это добавляло интриги поединку.

Фаворитом этого противостояния считали хозяев поля, но легкой прогулки им не стоило ожидать. В первой половине встречи харьковчане продемонстрировали свою конкурентоспособность. Коллектив из Тернополя больше играл первым номером, пытался расшатать защиту соперника за счет флангов. Однако стоит отдать должное защитникам "Металлиста". Гости могли даже выходить вперед, но мяч после удара Горяинова пролетел немного выше ворот. Первый тайм завершился без голов.

В начале второго тайма мог забивать Козак, но попасть в створ ворот он не смог. Борьбы было много, а вот с конструктивом ощущались проблемы. Харьковчане с 73-й минуты играли в меньшинстве. Вторую желтую получил Приходько. На 88-й минуте хозяева поля все-таки забили. После передачи Кухарука с углового отличился Галадей – 1:0. Однако удержать преимущество коллектив из Тернополя не смог. Ничью "Металлисту" принес Денис Пидручный - 1:1.

Первая лига. Группа А

"Нива" - "Металлист" 1:1

Голы: Галадей (88) - Пидручный (90+1)

Удаление: Приходько (73)

"Нива": Жупанский - Зинь, Мудрый, Слотюк, Бэй, Михайленко, Кухарук, Давыдов, Козак, Галадей, Ризнык

"Металлист": Рыбак - Абрамов, Мизюк, Дигтярь, Федорив, Пидручный, Багачанский, Луцив, Исаенко, Вернаттус, Горяинов