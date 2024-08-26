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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК Минай
Сегодня сыграют еще четыре матча третьего тура Первой лиги. В группе А "Минай" приедет в гости к "Агробизнесу". Непростой выезд для ужгородцев, ведь подопечные Чижевкого пока в нынешнем чемпионате очков не теряли. В группе Б обращаем внимание на противостоянии между "Мариуполем" и ФК ЮКСА. Приазовцы прошлый тур пропускали, а "крестоносцы" в среду в Кубке Украины смогли разгромить "Кудровку" – 4:0. Таким образом, подопечные Чирикала реабилитировались за поражение от "Полтавы".
12:00. "Виктория" - "Кремень"
13:00. "Кудровка" - "Металлург"
14:00. "Мариуполь" - ЮКСА
15:30. "Агробизнес" - "Минай"
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