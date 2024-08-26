Первая лига
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Старт матча в Первой лиге задерживается из-за воздушной тревоги
"Виктория" и "Кремень" не смогли вовремя начать игру
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Сегодня, 26 августа "Виктория" в рамках 3-го тура Первой лиги на своем стадионе сыграет с "Кремнем". Поединок должен был начаться в 12:00.
Однако старт игры задерживается из-за воздушной тревоги по всей Украине. Российские войска ночью и утром осуществили массированный обстрел Украины.
Матч должен пройти на стадионе "Юбилейный" в Сумах.
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Источник:ФК Кремінь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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