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Старт матча в Первой лиге задерживается из-за воздушной тревоги

Первая лига

"Виктория" и "Кремень" не смогли вовремя начать игру

Старт матча в Первой лиге задерживается из-за воздушной тревоги

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Сегодня, 26 августа "Виктория" в рамках 3-го тура Первой лиги на своем стадионе сыграет с "Кремнем". Поединок должен был начаться в 12:00.

Однако старт игры задерживается из-за воздушной тревоги по всей Украине. Российские войска ночью и утром осуществили массированный обстрел Украины.

Матч должен пройти на стадионе "Юбилейный" в Сумах.

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Источник:
ФК Кремінь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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