Старт матча в Первой лиге задерживается из-за воздушной тревоги

Сегодня, 26 августа "Виктория" в рамках 3-го тура Первой лиги на своем стадионе сыграет с "Кремнем". Поединок должен был начаться в 12:00.

Однако старт игры задерживается из-за воздушной тревоги по всей Украине. Российские войска ночью и утром осуществили массированный обстрел Украины.

Матч должен пройти на стадионе "Юбилейный" в Сумах.