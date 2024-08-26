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Первая лига. Кудровка – Металлург 3:0. Дебютная победа команды Локтионова
Коллектив из Черниговской области наконец-то забил
Фото: ФК Кудрівка
Подопечные Романа Локтионова до этого тура в чемпионате голов еще не забивали. Голевая "засуха" "Кудровки" перенеслась и на кубковый турнир, где коллектив из Черниговской области дома потерпел разгромное поражение от ЮКСА. Для "Металлурга" это была первая гостевая игра в чемпионате. А в прошлом туре запорожцы дома потерпели поражение от "Виктории".
Ожидали ли мы от этого матча много моментов? Вопрос риторический, ведь у обеих команд существенные проблемы с конструктивом в заключительной трети поля. На перерыв соперники ушли без голов. Таких матчей хочется как можно меньше видеть.
Начало второго тайма шокировало запорожцев. Сначала Квасов в нужный момент оказался перед пустыми воротами и открыл счет в матче – 1:0. Через четыре минуты Коркишко в одно касание из пределов штрафной пробил в ближний угол – 2:0. Дебютные голы для "Кудровки" в новом чемпионате. Точку в матче поставил Потимков - 3:0.
В итоге подопечные Романа Локтионова набирают три очка.
"Кудровка" - "Металлург" 3:0
Голы: Квасов (55), Коркишко (59), Потимков (83)
"Кудровка": Яшков - Рогозинский, Мамросенко, Потимков, Чередниченко, Матвеев, Сторчоус, Нектий, Тепляков, Коркишко, Квасов
"Металлург": Осадчук - Страдс, Палюх, Юречко, Козлов, Крапивный, Алибеков, Иродовский, Варяник, Буряк, Бандурин
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