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Первая лига. Агробизнес – Минай 2:1. Третья подряд победа

Первая лига

Последняя игра группы А в туре

Первая лига. Агробизнес – Минай 2:1. Третья подряд победа

Фото: ФК Агробізнес

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Агробизнес" до этого тура очков еще не терял. Подопечные Чижевского неделю назад довольно неожиданно обыграли "Буковину"."Минай" провел лишь одну игру в чемпионате, одержав в прошлом туре домашнюю победу над "Прикарпатье".

Игра для хозяев поля началась очень успешно. Уже на девятой минуте подопечные Чижевского открыли счет. После передачи Войтиховского выход один на один реализовал Волков – 1:0. Однако еще до перерыва гости отыгрались. Тарас Дмитрук подал, а Иван Головкин ударом головой буквально расстрелял ворота – 1:1.

После перерыва коллектив из Волочиска снова вышел вперед. Слива из аута бросил в штрафную, а Сидоренко переправил мяч в сетку – 2:1. Отыграться второй раз ужгородцы не смогли. Таким образом, третья победа подопечных Чижевского.

Первая лига. Группа А

"Агробизнес" - "Минай" 2:1

Голы: Волков (9), Сидоренко (58) - Головкин (29)

"Агробизнес": Пидкивка - Заец, Сидоренко, Билый, Слива, Толочко, Гаврушка, Теплый, Войтиховский, Глоба, Волков

"Минай": Бандурин - Скиба, Прокопчук, Дворовенко, Шалфеев, Дмитрук, Матюшенко, Головкин, Кулиш, Гуничев, Ременяк

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