Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Мариуполь – ЮКСА 2:3. Гости проигрывали 0:2
Интригующее противостояние в Борисполе
Фото: ФК ЮКСА
"Мариуполь" прошлый тур пропускал, а новый чемпионат начал с неожиданной домашней победы над "Металлистом 1925". ЮКСА в прошлом туре проводила первый домашний матч в Первой лиге и потерпела поражение от "Полтавы". Однако подопечные Чирикала смогли реабилитироваться в Кубке - разгромили "Кудровку".
Результативный и интересный первый тайм подарили нам команды. Уже на четвертой минуте хозяева открыли счет. Удар Пуды парировал голкипер, но первым на добивании оказался Демченко – 1:0. В середине первой половины встречи подопечные Красноперова увеличили свое преимущество. Демченко воспользовался ошибкой Махнева и голкипера и забил уже в пустые ворота – 2:0. Однако гости еще до перерыва смогли вернуть интригу в игру. Мяч в свой актив записал Сытников – 2:1.
В начале второго тайма "крестоносцы" отыгрались. Харченко из пределов штрафной шикарным ударом попал в дальний угол – 2:2. Почти весь второй тайм приазовцы были вынуждены играть в меньшинстве. Подвел свою команду Дмитрий Пуды. В компенсированное время гости реализовали численное большинство. Мяч в свой актив записал Алексей Зозуля – 2:3.
Первая лига. Третий тур
"Мариуполь" - ЮКСА 2:3
Голы: Демченко (4, 29) - Сытников (34), Харченко (49), Зозуля (90+4)
Удаление: Пуды (51)
"Мариуполь": Караващенко - Терехов, Шушко, Харжевский, Фатеев, Мельниченко, Богданов, Демченко, Савин, Пуды, Зубков
ЮКСА: Федотов – Зозуля, Махнев, Селин, Сытников, Евдокимов, Приходько, Харченко, Матеус, Киреев, Дебелко
Популярное сейчас
- Свен-Йоран Эрикссон смертельно болен раком. Он прощается с жизнью в стиле рок-звезды
- Ушёл из жизни экс-наставник сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон
- "Один из самых больших ударов". Зеленский назвал количество ракет и БПЛА, которыми рф атаковала Украину
- Минай объявил о переходе вратаря Шахтера
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО