Первая лига. Мариуполь – ЮКСА 2:3. Гости проигрывали 0:2

"Мариуполь" прошлый тур пропускал, а новый чемпионат начал с неожиданной домашней победы над "Металлистом 1925". ЮКСА в прошлом туре проводила первый домашний матч в Первой лиге и потерпела поражение от "Полтавы". Однако подопечные Чирикала смогли реабилитироваться в Кубке - разгромили "Кудровку".

Результативный и интересный первый тайм подарили нам команды. Уже на четвертой минуте хозяева открыли счет. Удар Пуды парировал голкипер, но первым на добивании оказался Демченко – 1:0. В середине первой половины встречи подопечные Красноперова увеличили свое преимущество. Демченко воспользовался ошибкой Махнева и голкипера и забил уже в пустые ворота – 2:0. Однако гости еще до перерыва смогли вернуть интригу в игру. Мяч в свой актив записал Сытников – 2:1.

В начале второго тайма "крестоносцы" отыгрались. Харченко из пределов штрафной шикарным ударом попал в дальний угол – 2:2. Почти весь второй тайм приазовцы были вынуждены играть в меньшинстве. Подвел свою команду Дмитрий Пуды. В компенсированное время гости реализовали численное большинство. Мяч в свой актив записал Алексей Зозуля – 2:3.

Первая лига. Третий тур

"Мариуполь" - ЮКСА 2:3

Голы: Демченко (4, 29) - Сытников (34), Харченко (49), Зозуля (90+4)

Удаление: Пуды (51)

"Мариуполь": Караващенко - Терехов, Шушко, Харжевский, Фатеев, Мельниченко, Богданов, Демченко, Савин, Пуды, Зубков

ЮКСА: Федотов – Зозуля, Махнев, Селин, Сытников, Евдокимов, Приходько, Харченко, Матеус, Киреев, Дебелко