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Матч Первой лиги Виктория – Кремень в Сумах не состоялся и перенесен из соображений безопасности
Тем не менее, Виктория продолжает упорно пробовать проводить матчи на своем домашнем стадионе в Сумах
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Сегодня, 26 августа "Виктория" в рамках 3-го тура
Поединок должен был начаться в 12:00, но из-за воздушных тревог несколько раз откладывался, и в итоге – не состоялся.
Матч был перенесен на другой день "из соображений безопасности", сообщает пресс-служба "Виктории".
О новой дате матча будет сообщено дополнительно.
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Источник:ТГ-канал Вікторії
Опубликовал: Михаил Черныш
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