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Матч Первой лиги Виктория – Кремень в Сумах не состоялся и перенесен из соображений безопасности

Первая лига

Тем не менее, Виктория продолжает упорно пробовать проводить матчи на своем домашнем стадионе в Сумах

Матч Первой лиги Виктория – Кремень в Сумах не состоялся и перенесен из соображений безопасности

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Сегодня, 26 августа "Виктория" в рамках 3-го тура Первой лиги на своем стадионе в Сумах должна была сыграть с "Кремнем".

Поединок должен был начаться в 12:00, но из-за воздушных тревог несколько раз откладывался, и в итоге – не состоялся.

Матч был перенесен на другой день "из соображений безопасности", сообщает пресс-служба "Виктории".

О новой дате матча будет сообщено дополнительно.

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Кремень (Кременчуг) Виктория (Сумы)
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Источник:
ТГ-канал Вікторії
Опубликовал: Михаил Черныш
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