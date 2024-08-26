Матч Первой лиги Виктория – Кремень в Сумах не состоялся и перенесен из соображений безопасности

Сегодня, 26 августа "Виктория" в рамках 3-го тура Первой лиги на своем стадионе в Сумах должна была сыграть с "Кремнем".

Поединок должен был начаться в 12:00, но из-за воздушных тревог несколько раз откладывался, и в итоге – не состоялся.

Матч был перенесен на другой день "из соображений безопасности", сообщает пресс-служба "Виктории".

О новой дате матча будет сообщено дополнительно.