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Харлан передала Металлисту 1925 саблю, которая была куплена клубом на аукционе

Первая лига

Саблю купили за 10 млн гривен

Харлан передала Металлисту 1925 саблю, которая была куплена клубом на аукционе

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Двухкратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан и известный украинский волонтер Сергей Притула встретились с командами "Металлиста 1925".

Харлан передала "Металлисту 1925" саблю, который клуб приобрел на аукционе благотворительного фонда Сергея Притулы за 10 000 000 гривен. Этой саблей Ольга Харлан нанесла победный укол в финале Олимпийских игр в командных соревнованиях.

Средства потратят на приобретение роботизированных систем "ШаБля", которые уничтожают врага дистанционно и, соответственно, помогают сохранять жизни украинских воинов и приближают нашу победу.

"Я очень сильно удивилась, когда увидела цифры - была в шоке! А в конце, когда я увидела уже 10 миллионов, я заплакала, потому что поняла, что это такая цепочка: моя работа на дорожке, олимпийское золото, аукцион и потом помощь нашим бойцам! Благодаря "Металлисту 1925" это стало возможным", - поделилась Харлан.

Футболистам и футболисткам "Металлиста 1925" Ольга Харлан пожелала сил, непокорности и прославлять Украину.

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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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