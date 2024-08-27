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Харлан передала Металлисту 1925 саблю, которая была куплена клубом на аукционе
Саблю купили за 10 млн гривен
Фото: ФК Металіст 1925
Двухкратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан и известный украинский волонтер Сергей Притула встретились с командами "Металлиста 1925".
Харлан передала "Металлисту 1925" саблю, который клуб приобрел на аукционе благотворительного фонда Сергея Притулы за 10 000 000 гривен. Этой саблей Ольга Харлан нанесла победный укол в финале Олимпийских игр в командных соревнованиях.
Средства потратят на приобретение роботизированных систем "ШаБля", которые уничтожают врага дистанционно и, соответственно, помогают сохранять жизни украинских воинов и приближают нашу победу.
"Я очень сильно удивилась, когда увидела цифры - была в шоке! А в конце, когда я увидела уже 10 миллионов, я заплакала, потому что поняла, что это такая цепочка: моя работа на дорожке, олимпийское золото, аукцион и потом помощь нашим бойцам! Благодаря "Металлисту 1925" это стало возможным", - поделилась Харлан.
Футболистам и футболисткам "Металлиста 1925" Ольга Харлан пожелала сил, непокорности и прославлять Украину.
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