Неделин: Металлист 1925 гордится, что может помочь ВСУ покупкой сабли Харлан

Генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин прокомментировал покупку клубом за 10 млн гривен на благотворительном аукционе сабли олимпийской чемпионки Ольги Харлан, которой она нанесла победный укол в финале Олимпийских игр в Париже в командных соревнованиях.

Все средства от продаж сабли пойдут на закупку автоматизированных турелей "ШаБля".

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