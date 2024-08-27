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Неделин: Металлист 1925 гордится, что может помочь ВСУ покупкой сабли Харлан
Клуб купил саблю на аукционе за 10 млн гривен
metalist1925.com
Генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин прокомментировал покупку клубом за 10 млн гривен на благотворительном аукционе сабли олимпийской чемпионки Ольги Харлан, которой она нанесла победный укол в финале Олимпийских игр в Париже в командных соревнованиях.
Все средства от продаж сабли пойдут на закупку автоматизированных турелей "ШаБля".
"Это спорт, это профессионализм, и мы не можем прекращать тренировки, нам приходится подстраиваться под условия нынешнего времени. Конечно, мы очень недовольны тем, что делает Россия. Думаю, что скоро мы победим, и все будет хорошо, наступят мирные времена.
Относительно аукциона – для нас это большая честь приобрести такой лот. Ольга – многократная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, и мы гордимся тем, что у нас есть сегодня эта сабля. Но, прежде всего, мы гордимся тем, что можем помочь Вооруженным силам Украины покупкой этого лота", - сказал Неделин.
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