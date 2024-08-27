  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Неделин: Металлист 1925 гордится, что может помочь ВСУ покупкой сабли Харлан
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неделин: Металлист 1925 гордится, что может помочь ВСУ покупкой сабли Харлан

Первая лига

Клуб купил саблю на аукционе за 10 млн гривен

Неделин: Металлист 1925 гордится, что может помочь ВСУ покупкой сабли Харлан

metalist1925.com

Новина українською

Генеральный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин прокомментировал покупку клубом за 10 млн гривен на благотворительном аукционе сабли олимпийской чемпионки Ольги Харлан, которой она нанесла победный укол в финале Олимпийских игр в Париже в командных соревнованиях.

Все средства от продаж сабли пойдут на закупку автоматизированных турелей "ШаБля".

Читайте такжеХарлан передала Металлисту 1925 саблю, которая была куплена клубом на аукционе

"Это спорт, это профессионализм, и мы не можем прекращать тренировки, нам приходится подстраиваться под условия нынешнего времени. Конечно, мы очень недовольны тем, что делает Россия. Думаю, что скоро мы победим, и все будет хорошо, наступят мирные времена.

Относительно аукциона – для нас это большая честь приобрести такой лот. Ольга – многократная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, и мы гордимся тем, что у нас есть сегодня эта сабля. Но, прежде всего, мы гордимся тем, что можем помочь Вооруженным силам Украины покупкой этого лота", - сказал Неделин.

По теме
yellow-arrow
Харлан передала Металлисту 1925 саблю, которая была куплена клубом на аукционе
yellow-arrow
Матч Первой лиги Виктория – Кремень в Сумах не состоялся и перенесен из соображений безопасности
yellow-arrow
Первая лига. Мариуполь – ЮКСА 2:3. Гости проигрывали 0:2
Ольга Харлан Металлист 1925 (Харьков) Олимпиада Олимпиада-2024 война с россией Владимир Носов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости