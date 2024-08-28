Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый выпуск программы Украина футбольная
Все главные события 3-го тура
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 27.08.2024.
Гость программы - экс-тренер "Миная" и ФК "ЮКСА" Николай Цымбал.
В выпуске:
- Первая лига: "Металлист" с характером, сыгранная во всех звеньях "Полтава";
- Когда заиграют "Диназ" и "Мариуполь?";
- Активные бизнесмены Второй лиги, яркий матч "Ворсклы-2".
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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