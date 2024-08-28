  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Новый выпуск программы Украина футбольная
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новый выпуск программы Украина футбольная

Первая лига

Все главные события 3-го тура

Новый выпуск программы Украина футбольная

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 27.08.2024.

Гость программы - экс-тренер "Миная" и ФК "ЮКСА" Николай Цымбал.

В выпуске:

  • Первая лига: "Металлист" с характером, сыгранная во всех звеньях "Полтава";
  • Когда заиграют "Диназ" и "Мариуполь?";
  • Активные бизнесмены Второй лиги, яркий матч "Ворсклы-2".

По теме
yellow-arrow
Неделин: Металлист 1925 гордится, что может помочь ВСУ покупкой сабли Харлан
yellow-arrow
Харлан передала Металлисту 1925 саблю, которая была куплена клубом на аукционе
yellow-arrow
Матч Первой лиги Виктория – Кремень в Сумах не состоялся и перенесен из соображений безопасности
Украина футбольная
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости