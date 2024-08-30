Непростой выезд для лидера группы А. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра сыграют сразу пять матчей четвертого тура Первой лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс противостояний, которые должны быть интересными и интригующими.

Группа А

"Прикарпатье" - "Агробизнес"

31.08.2024. 14:00. Ивано-Франковск. "Рух"

Подопечные Рыпана прошлый тур пропускали, поэтому имели возможность внести коррективы в свою игру. Стартовало "Прикарпатье" неудачно – всего одно очко в двух матчах. А вот "Агробизнес" приятно радует собственных болельщиков – три победы. Подопечные Чижевского основной акцент делают на качественной игре в защите и контратаках. Пока это приносит желаемый результат. Также стоит отдать должное голкиперу, который играет уверенно. Безусловно, легко коллектива из Волочиска не будет, но последние результаты придали команде уверенности в собственных силах и гости могут считаться фаворитами противостояния.

"Металлист" - "Эпицентр"

31.08.2024. 15:00. Ужгород. "Авангард"

Харьковчане в нынешнем чемпионате пока не побеждали – две ничьи и поражение. Однако такие результаты нельзя считать провальными, ведь удалось не проиграть "Подолью", а также "Ниве" в Тернополе. В прошлом туре подопечные Анищенко проявили характер и смогли в меньшинстве вырвать ничью у "Нивы". Безвыигрышная серия "Металлиста" в Первой лиге длится 6 игр: 4 ничьих и 2 поражения. "Эпицентр" дома не оставил шансов "Хусту" – 5:2. Это был настоящий бенефис для нападающего Даниила Кравчука, забившего три гола. Таким образом, подопечные Нагорняка пока не теряли очков в нынешнем чемпионате. У гостей есть все шансы продлить эту серию.

"Буковина" - "Нива"

31.08.2024. 16:00. Черновцы. "Буковина"

Коллектив из Черновцов в прошлом туре наконец-то впервые в нынешнем чемпионате выиграл. Подопечные Кривенцова в Хмельницком минимально обыграли "Подолье". Безусловно, это была не безупречная игра, но результат на табло. Пока что тренерскому штабу "Буковины" не удается по максимуму использовать кадровый потенциал. Отметим, что КДК УАФ на две игры за неспортивное поведение дисквалифицировал главного тренера "Буковины" Валерия Кривенцова. "Нива" неделю назад в большинстве упустила победу над "Металлистом" - 1:1. От коллектива из Тернополя ожидали более разнообразной игры в атаке, но не все получилось. Больше шансов на победу все-таки у хозяев, но "Нива" все же должна навязать борьбу.

Группа Б

"Виктория" - "Кудровка"

31.08.2024. 12:00. Киев. НТК им. Банникова

Сумчане в нынешнем чемпионате сыграли всего одну игру, ведь из-за воздушных тревог два домашних матча не смогли провести. Все знают о ситуации в Сумах, но почему нельзя перенести домашние матчи "Виктории" в другой город? В этот раз наконец здравый смысл победил и игра состоится в Киеве. "Кудровка" в прошлом туре наконец-то забила и победила. Подопечные Локтионова не оставили шансов запорожскому "Металлургу" – 3:0. Первый тайм коллектива из Черниговской области не удался, но после перерыва они прибавили. Стоит отметить капитана Дмитрия Коркишко, являвшегося настоящим лидером команды на поле. Можно не сомневаться, что сумчан ожидает очень непростой матч. Главное, чтобы команды все-таки сыграли. Если матч снова перенесут, то это уже не смешно.

"Металлург" - "Полтава"

31.08.2024. 13:00. Запорожье. "Славутич Арена"

Запорожцы после победы в первом туре проиграли два матча подряд с общим счетом 1:6. С конструктивом, а также игрой в защите существенные проблемы у команды Шаповалова. Пока не могут найти свою игру в запорожце, хотя селекция в межсезонье должна была помочь выйти на новый уровень. "Полтава" заслуживает только одобрительных отзывов. Подопечные Сысенко выиграли два матча и забили шесть голов. Полтавчане играют солидно, удачно используют свои сильные стороны. Ожидаем, что в этом сезоне СК "Полтава" будет бороться за призы, ведь у команды сыгранный состав. Хозяевам поля будет очень сложно зацепиться хотя бы за ничью.