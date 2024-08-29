Минай подписал воспитанника Черноморца

"Минай" подписал нападающего Михаила Плохотнюка, сообщает клубная пресс-служба.

Срок действия контракта не разглашается. По данным Transfermarkt, контракт игрока рассчитан до 30 июня 2025 года.

25-летний Плохотнюк является воспитанником одесского "Черноморца". В 2020-м году Михаил покинул родной клуб и присоединился к "Ингульцу". Сезон спустя игрок покинул Украину и в течение почти трех лет выступал сначала в чемпионате Румынии ("Поли Яссы", "Слатина" и "Думбревица"), а затем за эстонский "Нимме Юнайтед".

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На заре карьеры Плохотнюк активно вызывался в юношеские сборные Украины: U-16 (2 сыгранных матча), U-17 (3 матча, 1 гол) и U-18 (4 матча, 1 гол).

Новичок "Миная" может сыграть как в центре нападения, так и в роли вингера на обоих флангах. В составе закарпатской команды футболист будет играть под 9-м номером.