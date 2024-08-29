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Металлист 1925 перевел экс-динамовца Гармаша в дубль – СМИ

Первая лига

А также двоих защитников

Металлист 1925 перевел экс-динамовца Гармаша в дубль – СМИ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Сразу трое опытных футболистов тренируются со второй командой клуба. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, это 34-летний хавбек Денис Гармаш, а также двое защитников - 31-летние Максим Жичиков и Игорь Курило.

Отмечается, что такое решение было принято главным тренером харьковчан Патриком ван Леувеном.

Напомним, после 2-х туров "Металлист 1925" занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги группы В, набрав 1 балл. Также недавно харьковчане вылетели из Кубка Украины, потерпев разгромное поражение от "Вереса" (0:4).

Ближайший матч "Металлист 1925" проведет против ФК "ЮКСА" в рамках 4-го тура. Игра состоится 1 сентября.

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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Американец 2000 (Харьков)
29.08.2024 в 11:11
Ну наконец то !!! Верим что порядок будет наведён в команде !!!Я изначально был против Гармаша !!! Ну думаю с остальными тренер так же разберётся !!!
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Комментарии 1
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Американец 2000 (Харьков)
29.08.2024 в 11:11
Ну наконец то !!! Верим что порядок будет наведён в команде !!!Я изначально был против Гармаша !!! Ну думаю с остальными тренер так же разберётся !!!
sticker
Ответить
0
0

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