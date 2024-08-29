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Металлист 1925 перевел экс-динамовца Гармаша в дубль – СМИ
А также двоих защитников
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Сразу трое опытных футболистов тренируются со второй командой клуба. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Согласно данным источника, это 34-летний хавбек Денис Гармаш, а также двое защитников - 31-летние Максим Жичиков и Игорь Курило.
Отмечается, что такое решение было принято главным тренером харьковчан Патриком ван Леувеном.
Напомним, после 2-х туров "Металлист 1925" занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги группы В, набрав 1 балл. Также недавно харьковчане вылетели из Кубка Украины, потерпев разгромное поражение от "Вереса" (0:4).
Ближайший матч "Металлист 1925" проведет против ФК "ЮКСА" в рамках 4-го тура. Игра состоится 1 сентября.
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