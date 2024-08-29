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Хватило одного слова. Гармаш отреагировал на новость, что его перевели в дубль Металлиста 1925

Первая лига

Лаконично, но понятно

Хватило одного слова. Гармаш отреагировал на новость, что его перевели в дубль Металлиста 1925

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Металлиста 1925" Денис Гармаш прокомментировал информацию, что его якобы перевели в дубль харьковского клуба.

Ответ игрока был лаконичным, но понятным.

"Да", - заявил Гармаш для сайта Sport-express.ua.

О причинах такого решения главного тренера Денис не сообщил.

Ранее СМИ писали, что со второй командой тренируются также двое защитников - 31-летние Максим Жичиков и Игорь Курило.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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