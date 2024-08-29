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Хватило одного слова. Гармаш отреагировал на новость, что его перевели в дубль Металлиста 1925
Лаконично, но понятно
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Металлиста 1925" Денис Гармаш прокомментировал информацию, что его якобы перевели в дубль харьковского клуба.
Ответ игрока был лаконичным, но понятным.
"Да", - заявил Гармаш для сайта Sport-express.ua.
О причинах такого решения главного тренера Денис не сообщил.
Ранее СМИ писали, что со второй командой тренируются также двое защитников - 31-летние Максим Жичиков и Игорь Курило.
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Источник:Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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