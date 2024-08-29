Гендир Металлиста 1925: Не понимаю, почему информация об отстранении Гармаша вызвала такой резонанс

Генеральный директор "Металлиста 1925" года Андрей Неделин прокомментировал информацию о переводе полузащитника Дениса Гармаша из основной команды в команду U-19 .

"Подобного рода решение является прерогативой тренерского штаба. Никакого конфликта. Патрик не видит Гармаша в команде. В этом процессе никоим образом не задействовано руководящее звено "Металлиста 1925".

С моей стороны будет неправильно комментировать решение ван Леувена. Ничего экстраординарного не вышло. Я не понимаю, почему это вызвало такой резонанс", – объяснил Неделин.