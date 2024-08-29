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Гендир Металлиста 1925: Не понимаю, почему информация об отстранении Гармаша вызвала такой резонанс
В клубе говорят, что ничего экстраординарного не произошло
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Генеральный директор "Металлиста 1925" года Андрей Неделин прокомментировал информацию о
"Подобного рода решение является прерогативой тренерского штаба. Никакого конфликта. Патрик не видит Гармаша в команде. В этом процессе никоим образом не задействовано руководящее звено "Металлиста 1925".
С моей стороны будет неправильно комментировать решение ван Леувена. Ничего экстраординарного не вышло. Я не понимаю, почему это вызвало такой резонанс", – объяснил Неделин.
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