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Гендир Металлиста 1925: Не понимаю, почему информация об отстранении Гармаша вызвала такой резонанс

Первая лига
Обновлено

В клубе говорят, что ничего экстраординарного не произошло

Гендир Металлиста 1925: Не понимаю, почему информация об отстранении Гармаша вызвала такой резонанс

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Генеральный директор "Металлиста 1925" года Андрей Неделин прокомментировал информацию о переводе полузащитника Дениса Гармаша из основной команды в команду U-19.

"Подобного рода решение является прерогативой тренерского штаба. Никакого конфликта. Патрик не видит Гармаша в команде. В этом процессе никоим образом не задействовано руководящее звено "Металлиста 1925".

С моей стороны будет неправильно комментировать решение ван Леувена. Ничего экстраординарного не вышло. Я не понимаю, почему это вызвало такой резонанс", – объяснил Неделин.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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