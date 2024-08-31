Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют пять матчей четвёртого тура Первой лиги. Отметим, что матч "Виктории" и "Кудровки" из-за ситуации в Сумах пройдет в Киеве. С особым интересом ожидаем игру в Ивано-Франковске, где местное "Прикарпатье" будет принимать единоличного лидера группы А "Агробизнес". Напомним, что коллектив из Волочиска еще не терял очков.

Также интересное противостояние пройдет в Черновцах, где местная Буковина будет принимать неуступчивую тернопольскую Ниву. Неделю назад подопечные Кривенцова впервые в новом чемпионате победили.

12:00. "Виктория" - "Кудровка"

13:00. "Металлург" - "Полтава"

14:00. "Прикарпатье" - "Агробизнес"

15:00. "Металлист" - "Эпицентр"

16:00. "Буковина" - "Нива"