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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Епіцентр

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Сегодня сыграют пять матчей четвёртого тура Первой лиги. Отметим, что матч "Виктории" и "Кудровки" из-за ситуации в Сумах пройдет в Киеве. С особым интересом ожидаем игру в Ивано-Франковске, где местное "Прикарпатье" будет принимать единоличного лидера группы А "Агробизнес". Напомним, что коллектив из Волочиска еще не терял очков.

Также интересное противостояние пройдет в Черновцах, где местная Буковина будет принимать неуступчивую тернопольскую Ниву. Неделю назад подопечные Кривенцова впервые в новом чемпионате победили.

12:00. "Виктория" - "Кудровка"

13:00. "Металлург" - "Полтава"

14:00. "Прикарпатье" - "Агробизнес"

15:00. "Металлист" - "Эпицентр"

16:00. "Буковина" - "Нива"

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Буковина (Черновцы) Агробизнес (Волочиск) Виктория (Сумы) Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлург (Запорожье) Металлист (Харьков) Эпицентр (Каменец-Подольский) смотреть футбол онлайн ФК Кудровка
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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