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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Будет на что посмотреть
Фото: ФК Епіцентр
Сегодня сыграют пять матчей четвёртого тура Первой лиги. Отметим, что матч "Виктории" и "Кудровки" из-за ситуации в Сумах пройдет в Киеве. С особым интересом ожидаем игру в Ивано-Франковске, где местное "Прикарпатье" будет принимать единоличного лидера группы А "Агробизнес". Напомним, что коллектив из Волочиска еще не терял очков.
Также интересное противостояние пройдет в Черновцах, где местная Буковина будет принимать неуступчивую тернопольскую Ниву. Неделю назад подопечные Кривенцова впервые в новом чемпионате победили.
12:00. "Виктория" - "Кудровка"
13:00. "Металлург" - "Полтава"
14:00. "Прикарпатье" - "Агробизнес"
15:00. "Металлист" - "Эпицентр"
16:00. "Буковина" - "Нива"
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