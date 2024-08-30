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Гармаш: Почему перевели в дубль? Я так решил. Есть личные причины

Первая лига

Главный тренер Патрик ван Леувен перевел хавбека в команду U-19

Гармаш: Почему перевели в дубль? Я так решил. Есть личные причины

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Металлиста 1925" Денис Гармаш рассказал свою версию того, почему он был переведен в юношескую команду харьковского клуба.

– Денис, почему вас перевели в дубль?

– Я так решил. Есть личные причины.

– Так это что, вы в дубль попросились? Я думал, вас Ван Леувен перевел.

– Ага, думаю, молодым опыт передам.

– Вы будете разрывать контракт с "Металлистом 1925"?

– Пока нет.

– Напоследок, Денис, несколько слов о ван Леувене. Как он вам как тренер и человек: топ или нет?

– Да я потренировался всего четыре дня, не успел понять еще. Как говорится, посмотрим по результатам. Надеюсь, ребята покажут положительный результат.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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