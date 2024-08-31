Игра тура в Киеве. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Завтра сыграют еще три матча четвертого тура Первой лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа А

"Минай" - "Подолье"

01.09.2024. 16:00. "Минай". Минай

Ужгородцы после домашней победы над "Прикарпатьем" проиграли два матча подряд. Сначала подопечные Любеновича уступили "Виктории" в Кубке, а в прошлом туре Первой лиги проиграли "Агробизнесу" - 1:2. Стабильности футболистам Миная не хватает, хотя определенные игровые отрезки они играют очень неплохо. "Подолье" неделю назад уступило дома "Буковине". Подопечные Костышина сыграли явно ниже своих возможностей и заслуженно проиграли. Таким образом, это было 160-е поражение хмельницкого коллектива в Первой лиге. Сложно в этом противостояние кому-то отдать предпочтение, но больше шансов на победу все-таки у хозяев поля.

Группа Б

ЮКСА – "Металлист 1925"

01.09.2024. 13:00. Киев. Стадион "им. Банникова"

Безусловно, этот матч можно считать центральным в туре. Встречаются два амбициозных коллектива, которые будут бороться за самые высокие места. ЮКСА в прошлом туре проявила характер и смогла выиграть с 0:2 против "Мариуполя". К игре подопечных Чирикала было много вопросов, но за счет бойцовских качеств они смогли набрать три очка. Харьковчане прошлый тур пропускали и имели возможность поработать над своей игрой. В чемпионате "Металлист 1925" набрал всего одно очко, а в Кубке Украины разгромно уступил "Вересу". Это была дебютная игра Патрика ван Леувена в качестве главного тренера "Металлиста 1925". После провала в Кубке Гармаш, Жичиков и Курило были переведены в дубль. Дебют для Патрика ван Леувена в Первой лиге будет непростым. Смогут ли харьковчане наконец-то выиграть?

"Диназ" - "Мариуполь"

01.09.2024

Вышгородский коллектив разочаровывает на старте сезона. Нулевая ничья против "Кудровки" и разгромное поражение "Полтави" – 0:3. Пока у Рябоконя ничего не выходит в новой команде. Слишком мало моментов создают вышгородцы и к тому же имеют проблемы в защите. В Полтаве на ход противостояния существенно повлияло удаление защитника Эрнеста Романчука. Приазовцы в прошлом туре выигрывали 2:0 у ЮКСА, но в итоге уступили 2:3. Подвел свою команду Дмитрий Пуды, получивший две желтые карточки. Таким образом, после этого поражение подопечные Красноперова опустились на пятое место. Больше шансов на победу все же у гостей, пока играющих качественнее.