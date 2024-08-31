Первая лига. Виктория – Кудровка 2:0. Победа в большинстве

Наконец-то мы дождались того, что домашний матч "Виктории" перенесли в другой город. Напомним, что две предыдущие домашние игры "Виктория" из-за ситуации безопасности сыграть не смогла. В прошлом туре "Кудровка" наконец-то впервые в новом чемпионате забила и победила. Во втором тайме подопечные Локтионова не оставили шансов "Металлургу" – 3:0.

С первых минут номинальные хозяева поля больше владели мячом, но с конструктивом в заключительной трети поля ощущались проблемы. Работы у голкипера обеих команд не было. Первый акцентированный удар нанес Ульянов, но мяч с рикошетом от защитника пролетел выше ворот. Гости ответили шикарным моментом Нехтия, но попасть в створ ворот он не смог.

В середине первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота "Кудровки" за фол Потимкова против Кравчука. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Руслан Паламар – 1:0. На 33-й минуте подвел гостей Коркишко, получивший две желтые карточки. Больше голов до перерыва не было.

В начале второго тайма сумчане вышли вперед. После подачи с фланга головой переправил мяч в сетку Машталир – 2:0. Таким образом, все вопросы о победителе были сняты. В итоге победа "Виктории".

Первая лига. Группа Б

"Виктория" - "Кудровка" 2:0

Голы: Паламар (28, пен), Машталир (48)

Удаление: Коркишко (33)

"Виктория": Литвиненко – Ульянов, Кравчук, Сасовский, Корохов, Лебеденко, Рябый, Масшталир, Кныш, Паламар, Евпак

"Кудровка": Яшков - Рогозинский, Мамросенко, Потомков, Чередниченко, Матвеев, Сторчоус, Нехтий, Тепляков, Коркишко, Квасов