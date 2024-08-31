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Первая лига. Металлург – Полтава 0:0. Полтавчане впервые в сезоне теряют очки

Первая лига

Куда же без тривог

Первая лига. Металлург – Полтава 0:0. Полтавчане впервые в сезоне теряют очки

Фото: ФК Металург

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Настоящее испытание ожидало запорожский "Металлург", ведь в гости на "Славутич Арену" приехал лидер группы Б СК "Полтава". Полтавчане два своих матча выиграли, а запорожцы один выиграли и два проиграли. Сегодня хозяева поля приятно удивили.

В начале встречи гораздо активнее и смелее играли запорожцы. Мог открывать счет Алибеков, но его удар из-за пределов штрафной парировал голкипер. У полтавчан с комбинационным футболом ощущались проблемы. Слишком пассивно играли подопечные Сысенко. На перерыв соперники ушли без голов. Хозяева приятно удивили, а гости разочаровали.

Не успели команды сыграть даже 15 минут после перерыва и игру остановили из-за воздушной тревоги. После возобновления матча несколько активизировались полтавчане, но работы у Осадчука не было. Несмотря на откровенно не лучшую игру, гости могли открывать счет, но Стрельцов головой пробил выше ворот.

В итоге игра завершилась без голов. "Полтава" впервые в чемпионате теряет очки.

Первая лига. Группа Б. Четвертый тур

"Металлург" - "Полтава" 0:0

"Металлург": Осадчук, Товкач, Палюх, Юречко, Козлов, Крапивный, Алибеков, Фальковский, Иродовский, Буряк

"Полтава": Восконян, Бужин, Пидлепич, Мисюра, Коцюмака, Плахтыр, Даниленко, Галенков, Одарюк, Щербак, Стрельцов

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