Первая лига. Прикарпатье – Агробизнес 0:1. Четвертая победа подряд

Матч восьмой команды и лидера группы, которых до этого тура отделяло 8 очков. "Прикарпатье" прошлый тур пропускало. "Агробизнес" с начала чемпионата очков не терял – три победы. В прошлом туре подопечные Александра Чижевского на своем поле довольно неожиданно обыграли "Минай".

Уже в дебюте противостояния лидер группы А открыл счет. После подачи с фланга не уверенно сыграл Кучерук и Войтиховский с нескольких метров переправил мяч в сетку – 0:1. Сами себе создали проблемы хозяева поля. Должно быть досадно футболистам "Прикарпатья", ведь по игре они ничем не уступали. Шикарную возможность сравнять счет упустил Цюцюра, когда после подачи со штрафного попал попала в перекладину. На гол до перерыва подопечные Рыпана наиграли, но реализовать моменты не смогли.

Сразу после перерыва было много борьбы, но без моментов. Слишком много футболисты обеих команд ошибались в переходной фазе. Несмотря на все старания никак не удавалось довести свои атаки до логического завершения хозяевам поля. В середине второго тайма на поле появился Роман Барчук, для которого это был 200-1 матч в Первой лиге.

Отыграться "Прикарпатье" так и не смогло. Таким образом, "Агробизнес" продолжает свою победную серию.

Первая лига. Группа А. Четвертый тур

"Прикарпатье" - "Агробизнес" 0:1

Голы: Войтиховский (10)

"Прикарпатье": Кучерук – Демкив, Француз, Болденков, Швец, Радульский, Михальчук, Цюцюра, Романов, Хома, Семка

"Агробизнес": Пидкивка - Гаврушка, Сидоренко, Билый, Слива, Станкович, Теплый, Толочко, Касимов, Кузьмин, Войтиховский