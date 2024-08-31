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Первая лига. Металлист – Эпицентр 0:0. Хорошая игра харьковчан

Первая лига

Испытание для хозяев

Первая лига. Металлист – Эпицентр 0:0. Хорошая игра харьковчан

Фото: ФК Епіцентр

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Ужгороде "Металлист" принимал "Эпицентр". Харьковская команда к этому туру в новом сезоне еще не побеждала и занимала седьмое место. А вот подопечные Сергея Нагорняка очков еще не теряли и забили больше всех голов в группе.

Гости считались фаворитом противостояния, но в первой половине встречи харьковчане продемонстрировали свою конкурентоспособность. Подопечные Анищенко смогли навязать борьбу своим соперникам. Отличиться гости могли после стандарта, но мяч после удара головой от Запорожца попал в штангу. У хозяев можно вспомнить удар Луцива, но мяч пролетел мимо дальней штанги. На перерыв команды ушли без голов.

В середине второй половины встречи мог открывать счет Пидручный, но пробил мимо дальнего угла. Сегодня подопечные Нагорняка играли явно ниже своих возможностей. Следует отдать должное харьковчанам, которые играли смело и создавали существенные проблемы гостям. Игра завершилась без голов.

Первая лига. Группа А. Четвертый тур

"Металлист" - "Эпицентр" 0:0

"Металлист": Рыбак – Федорив, Мизюк, Вернаттус, Абрамов, Пидручный, Багачанский, Чидомере, Кайдалов, Исаенко, П. Луцив

"Эпицентр": Билык - Мороз, Григоращук, Климец, Жмуйда, Липовуз, Миронюк, Запорожец, В. Кристин, Бендера, Кравчук

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Металлист (Харьков) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
31.08.2024 в 17:53
Игра налаживаецца но результата пока нет..Одни ничьи где победы?? И чего так Нагорняк после финального свистка громы и молнии метал?? На судью накинулся. Из-за чего собственно??
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
31.08.2024 в 17:53
Игра налаживаецца но результата пока нет..Одни ничьи где победы?? И чего так Нагорняк после финального свистка громы и молнии метал?? На судью накинулся. Из-за чего собственно??
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yuriy762 (Харьков)
31.08.2024 в 17:42
Игра обоих команд слабая. Большинство атак заключалось в 3-4 пасах и потере мяча (пас в никуда или игроку, окруженному соперником). Гол мог стать лишь результатом случайности. Это уже 4-я игра Металла и 3-я Эпицентра, хотя напоминает спарринг на сборах.
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