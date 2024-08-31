Первая лига. Металлист – Эпицентр 0:0. Хорошая игра харьковчан

В Ужгороде "Металлист" принимал "Эпицентр". Харьковская команда к этому туру в новом сезоне еще не побеждала и занимала седьмое место. А вот подопечные Сергея Нагорняка очков еще не теряли и забили больше всех голов в группе.

Гости считались фаворитом противостояния, но в первой половине встречи харьковчане продемонстрировали свою конкурентоспособность. Подопечные Анищенко смогли навязать борьбу своим соперникам. Отличиться гости могли после стандарта, но мяч после удара головой от Запорожца попал в штангу. У хозяев можно вспомнить удар Луцива, но мяч пролетел мимо дальней штанги. На перерыв команды ушли без голов.

В середине второй половины встречи мог открывать счет Пидручный, но пробил мимо дальнего угла. Сегодня подопечные Нагорняка играли явно ниже своих возможностей. Следует отдать должное харьковчанам, которые играли смело и создавали существенные проблемы гостям. Игра завершилась без голов.

Первая лига. Группа А. Четвертый тур

"Металлист" - "Эпицентр" 0:0

"Металлист": Рыбак – Федорив, Мизюк, Вернаттус, Абрамов, Пидручный, Багачанский, Чидомере, Кайдалов, Исаенко, П. Луцив

"Эпицентр": Билык - Мороз, Григоращук, Климец, Жмуйда, Липовуз, Миронюк, Запорожец, В. Кристин, Бендера, Кравчук