Первая лига. Буковина – Нива 1:0. Гости даже в большинстве не смогли забить

В самом ожидаемом матче субботы "Буковина" принимала "Ниву". Отметим, что эту игру из-за дисквалификации пропускал главный тренер коллектива из Черновцов Валерий Кривенцов. "Буковина" в прошлом туре впервые в чемпионате выиграла, а "Нива" в большинстве упустила победу над "Металлистом". Обращаем внимание, что гостям сегодня не смог помочь один из лидеров Андрей Ризнык.

В первой половине встречные болельщики увидили конкурентный футбол. Казалось, что на перерыв соперники уйдут без голов, но хозяева все же смогли отличиться. Забил футболист, вошедший в игру по ходу первого тайма. После прострела Хамелюка и рикошета от защитника мяч оказался у Гончарука, который мощно пробил в верхний угол -1:0.

Борьба, борьба и еще раз борьба. Именно этим запомнились первые минуты второй половины встречи. В защите команды играли достаточно качественно, а вот с атакой были существенные проблемы. На 73-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве. Бусько сбил Галадея, который выбегал на оперативное пространство и получил красную.

Однако реализовать численное большинство коллектив из Тернополя не смог. Таким образом, "Буковина" второй тур подряд побеждает.

"Буковина" - "Нива" 1:0

Голы: Гончарук (37)

Удаление: Бусько (73)

"Буковина": Каневцев - Бусько, Гирный, Глущук, Голуб, Дудник, Килевый, Морговский, Рудавский, Хамелюк, Шинкаренко

"Нива": Жупанский - Мудрый, Зинь, Слотюк, Бэй, Давыдов, Кухарук, Козак, Михайленко, Гатала, Галадей