Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще три матча четвертого тура Первой лиги сезона 2024/25. Обращаем внимание на противостояния в Минае, где местная команда будет принимать "Подолье". Также очень интересный матч болельщиков ожидает в Киеве, где ЮКСА встретится с "Металлистом 1925". Это будет дебютная игра в Первой лиге для тренера харьковчан Патрика Ван Леувена. Напомним, что "Металлист 1925" в этом чемпионате еще не побеждал.

13:00. ЮКСА – "Металлист 1925"

14:00. "Диназ" - ФСК "Мариуполь"

16:00. "Минай" - "Подолье"