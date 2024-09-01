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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Первая лига

Завершается четвертый тур

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Сегодня сыграют еще три матча четвертого тура Первой лиги сезона 2024/25. Обращаем внимание на противостояния в Минае, где местная команда будет принимать "Подолье". Также очень интересный матч болельщиков ожидает в Киеве, где ЮКСА встретится с "Металлистом 1925". Это будет дебютная игра в Первой лиге для тренера харьковчан Патрика Ван Леувена. Напомним, что "Металлист 1925" в этом чемпионате еще не побеждал.

13:00. ЮКСА – "Металлист 1925"

14:00. "Диназ" - ФСК "Мариуполь"

16:00. "Минай" - "Подолье"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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