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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Завершается четвертый тур
Фото: ФК Металіст 1925
Сегодня сыграют еще три матча четвертого тура Первой лиги сезона 2024/25. Обращаем внимание на противостояния в Минае, где местная команда будет принимать "Подолье". Также очень интересный матч болельщиков ожидает в Киеве, где ЮКСА встретится с "Металлистом 1925". Это будет дебютная игра в Первой лиге для тренера харьковчан Патрика Ван Леувена. Напомним, что "Металлист 1925" в этом чемпионате еще не побеждал.
13:00. ЮКСА – "Металлист 1925"
14:00. "Диназ" - ФСК "Мариуполь"
16:00. "Минай" - "Подолье"
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