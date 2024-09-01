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Металлист 1925 прекратил сотрудничество с воспитанником Шахтера
Защитник будет искать другой клуб
Фото: ФК Металіст 1925
Никита Безуглый завершил свои выступления в составе "желто-синих". В январе 2022 года футболист покинул "Оболонь" и подписал контракт с коллективом из Слобожанщины.
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С тех пор защитник отыграл 50 матчей (48 – в УПЛ). Цвета "пивоваров" представлял еще в Первой лиге.
С 2011 по 2016 год занимался в системе "Шахтера", играл в юношеских командах и U-21. Первые шаги делал в донецком "Олимпике". На старте нового сезона второго дивизиона провел поединок 2-го тура против ФК "Кремень" (1:1).
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